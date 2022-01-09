Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 20. Haftasında evinde Giresunspor’u ağırlayan Galatasaray, 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından taraftarlardan futbolculara tepki gelirken, en çok konuşulan olay ise kaptan Arda Turan oldu. Aldığı kilolarla gündeme gelen Turan’ın bir fotoğrafında göbekli olduğu iddia edildi.

“BU FİKİRLERİ DEĞİŞTİRMEK İMKANSIZ”

Kendisine yönelik yapılan eleştirilere sert bir şekilde eleştiren tecrübeli futbolcu, "Alışık olmadığımız zor günler geçiriyoruz. Çok üzgün olmakla beraber birtakım şeyleri paylaşma zamanının da geldiğini düşünüyorum. Ben Galatasaray konusunda her zaman duygusal oldum ama bazı fikirleri değiştirmenin ne kadar zor olduğunu hâlâ yaşayarak görüyorum.

Geçen sezon takımımız liderken de ben bazı insanlara göre hep, "el freni" olmuştum. Oysa tüm kariyeri, formasını giydiği takım fark etmeksizin, hemen her sezon şampiyonluk mücadelesi ile geçen biri olarak ben hep, büyük takımların topa hükmetme mantalitesini sahaya yansıtmaya çalışan bir oyuncu oldum. Biliyorum, bu fikirleri değiştirmek imkânsız. Ama bunlardan sinip, kaçmayacak bir karaktere sahip olduğumu bir kez daha herkese hatırlatmak istiyorum.” dedi.

“KARİYERİM SONA EREBİLİRDİ”

Her zaman Galatasaray için oynadığını ve sakatlanma pahasına mücadele ettiği belirten Arda Turan, “Ben Galatasaray için oynarken, rakibimi durdurmak adına yaptığım bir müdahalenin ardından sakatlandım. Kariyer sona erdirebilecek, geri dönüşü çok zor bir sakatlıktı. Ayağım alçıda geçirdiğim günler, ayağımın üzerine basmakta zorlandığım haftalar, düz koşu yapamadığım aylar oldu. Gece, gündüz geri dönebilmek için çok çalıştım. Ligde bu kadar arkada kalmış durumdayken, ağrılarımı tolere edebileceğimi düşündüğüm ilk anda, sağlık ekibimizden ve hocamdan izin alarak, takım arkadaşlarıma ve kulübüme yardım edebilmek için sahada oldum. Aylarca gösterilen tüm fedakârlığın, birlikte çalıştığım insanların gösterdiği büyük çabanın, emeğin sonucu; farklı bir açıdan çekilen bir fotoğraf neticesinde oluşturulan ucuz bir popülizm midir? Hayır.” açıklamasında bulundu.

“HİÇ VAZGEÇMEYECEĞİM”

Mücadelesinden hiç vazgeçmediğini ve her zamanda bu uğurda mücadele edeceğini belirten Turan, “Bunun böyle olmadığını da herkese, tüm kariyerim boyunca yaptığım gibi çok çalışarak yeniden hatırlatacağım. Galatasaray için mücadele vermekten geri durmayacağım, bu genç takımın büyüme sürecinde bana ne zaman ihtiyaç duyulursa orada olacağım. Ve hiç vazgeçmeyeceğim." dedi.

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