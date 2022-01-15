Türkiye Gazetesi

Afrika Uluslar Kupası B Grubu maçında Gabon ile Gana karşı karşıya geldi. 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçta, son düdüğün çalmasıyla ortalık karıştı. Futbolcular birbirlerine girerken, Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Tetteh, Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza'ya yumruk attı.

İKİ TAKIMDA 1 PUAN ALDI

Kamerun’da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası’nda Gabon ile Gana karşı karşıya geldi. Gana, 18. dakikada Fenerbahçe'nin eski yıldızı Andre Ayew'in golüyle öne geçti. Gabon, 88. dakikada Allenivah ile eşitliği yakaladı ve maç 1-1 sona erdi.

YUMRUK ATTI

Maçın son düdüğüyle iki takım oyuncuları birbirlerine girdileri. Süper Lig'de Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh, Hatayspor'un eski golcüsü Aaron Boupendza'ya yumruk attı.

SOYUNMA ODASININ YOLUNU TUTTU

Tetteh'nin yumruğu sonrasında Boupendza acı içinde yerde kalırken hakem, kırmızı kart göstermek için Tetteh'yi yanına çağırdı. Tetteh ise hakemin çağrısına karşılık vermeyip soyunma odasının yolunu tuttu. Bunun üzerine hakem, 25 numaralı oyuncuya(Tetteh) kırmızı kart gösterdiğini işaret etti.

‘Reyiz’ lakaplı Sabri Sarıoğlu Galatasaray’a geri dönüyor! Galatasaray’ın efsanevi oyuncusu Sabri Sarıoğlu geri dönüyor. Taraftarın ‘Reyiz’ lakabı verdiği Sarıoğlu, Galatasaray’a yardımcı antrenör olarak geri dönmeye hazırlanıyor. Sabri Sarıoğlu, göreve gelmesi halinde ilk defa hocalık deneyimini yaşayacak.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü belli oldu Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, İspanyol teknik direktör Domenec Torrent ile anlaştıklarını açıkladı.

Galatasaray yeni hocasıyla anlaştı! Bugün İstanbul’a geliyor Fatih Terim ile yollarını ayıran Galatasaray, Domenec Torrent’i takımın başına getiriyor. 59 yaşındaki İspanyol hoca bu akşam İstanbul’a geliyor. Deneyimli teknik adamla sezon sonuna kadar opsiyonlu anlaşma sağlayan yönetim, İspanyol çalıştırıcının başarılı bulunması hâlinde sözleşmesini uzatacak.