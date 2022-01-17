Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, sakatlıklar dolayısıyla zor günler geçiriyor. Welinton Souza, Emirhan İlkhan ve Atiba Hutchinson'ın sakatlıkları dolayısıyla yarın oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyeceği öğrenildi.

TEDAVİLERİ SÜRÜYOR

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Gaziantep FK ile oynanan maçın ardından alt baldır adalesinde ağrı hisseden Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçtiği belirtilerek, "Alt baldır adalesinde kısmi yırtık ve kanama saptanan oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." denildi.

Takımın dün gerçekleştirdiği çalışma sırasında ayağına aldığı darbe nedeniyle antrenmanı tamamlayamayan Emirhan İlkhan'ın ayak bölgesinde kontüzyon ve ezilme yaralanması tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

Arka adalesinde ağrı hisseden Atiba Hutchinson'a sağlık ekibi tarafından risk analizi değerlendirmesi yapıldığı, oyuncunun tedbir amacıyla yarın oynanacak VavaCars Fatih Karagümrük maçı kadrosuna alınmadığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta Pjanic harekâtı Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan bir yıllığına kiraladığı Pjanic'in sözleşmesinin uzatılması için harekete geçildi.

Beşiktaş'ın yeni Sportif Direktörü belli oldu! Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Önder Karaveli ve Ceyhun Kazancı ile birlikte Vodafone Park'ta basın toplantısı düzenledi. Çebi yaptığı açıklamada, yeni sportif direktörün Ceyhun Kazancı olduğunu açıkladı.

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