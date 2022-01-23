Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon yaşayan Galatasaray, ligde haftalardır zirvede yer alan Trabzonspor’u ağırlayacak bu akşam. Henüz ikinci yarının başı olsa da, her iki takımın arasında 24 puan fark olsa da bu karşılaşma ‘6 puanlık maç’ kategorisine girecek cinsten. Zira bu maç hem zirveyi hem de alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Son iki haftada 4 puan bırakarak kan kaybı yaşayan Trabzonspor, bir maçı eksik Konyaspor’dan 9 puan önde. Bordo mavililerin alacağı bir yenilgi, yeşil beyazlıların da maçlarını kazanması durumunda farkı 3’e indirecek.

Galatasaray derin krizde

Bu durum da, şimdiden şampiyonluk şarkıları söyleyen Trabzonspor’u ligin geri kalanında hayli strese sokacak. Trabzonspor bu akşam kazanarak rakipleriyle arayı açmayı istiyor. Son 11 maçından sadece 1 galibiyet çıkarabilen Galatasaray ise ligde tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Fatih Terim - Domenec Torrent değişikliği takıma olumlu yansımak şöyle dursun sarı kırmızılı taraftarlardaki hoşnutsuzluğu daha da derinleştirdi. Cimbom, küme düşme hattından sadece 4 puan uzakta. Galatasaray kaybederse camiadaki kriz daha da büyüyecek.

NEFESLERİ KESMİŞTİ

İlk maç berabere

İlk yarıda Trabzon’da oynanan maç 2-2 berabere bitmişti. Galatasaray’ın Emre Kılınç’ın golleriyle 2-0 öne geçtiği maçta Cornelius ve Nwakaeme ile iki gol bulan Trabzonspor 2-2’yi yakalamıştı.

TANINMAZ HÂLDE

Averajı eksi 4

Cimbom ligin 12. haftasıyla başlayan 11 maçlık süreçte sadece 1 galibiyet alabilirken, 4 beraberlik, 6 da yenilgi yaşadı. Bu sezon ligde 27 gol atan Cimbom, kalesinde 31 gol görüp eksi 4 averajda kaldı.

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