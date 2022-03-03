Türkiye Gazetesi

Ukrayna'ya yönelik işgalin ardından art arda tepki ve yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya'ya bir şok da Formula 1'den geldi. Formula 1 yönetimi, Ukrayna - Rusya savaşı sebebiyle Rusya Grand Prix'sinin sözleşmesini feshetti.

RUSYA'DA HERHANGİ BİR YARIŞ DÜZENLENMEYECEK

Yapılan resmi açıklamada, "Formula 1 yönetimi olarak Rusya Grand Prix'sinin organizasyon kontratının feshedildiğini ve bu kararın Rusya'nın gelecekte yarış düzenleyemeyeceği anlamına geldiğini bildiririz" denildi.

Bu karar doğrultusunda, aksi bir uygulamaya geçilene dek Rusya'da herhangi bir Formula 1 yarışı organize edilemeyecek.

Soçi'de bu yıl Eylül ayında yapılması planlanan yarış, geçtiğimiz günlerde iptal edilirken; 2023'te taşınacağı St Petersburg'da da artık yarış olmayacak.

Cannes'ta Rusya'dan delegasyon kabul edilmeyecek Ukrayna'da savaş başlatan Rusya'nın, Cannes Film Festivali'ne delegasyon bulunduramayacağı açıklandı.

Rusya'ya bir şok da FIBA'dan: Müsabakalara katılamayacaklar Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), bir sonraki duyuruya kadar Rus takımları ve yetkililerinin müsabakalara katılmayacağını bildirdi.

TikTok, bu kez gözünü YouTube'un tahtına dikti Sosyal medya devi TikTok, kullanıcıların 10 dakikaya kadar video yüklemesine izin vermeye başladı. TikTok'un bu hareketinin arkasında YouTube'a meydan okuma amacı bulunuyor.

Netflix, Rusya'ya resti çekti Rusya'ya Ukrayna işgali nedeniyle bir tepki de Netflix platformundan geldi. Video platformu, Rus kanallarını yayınlamama kararı aldı. İşte ayrıntıları...

Rusya'ya ilginç yaptırım: Netflix, Anna Karenina çekimlerini durdurdu Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik tepkiler artmaya devam ediyor. Netflix, Rusya'da yayınlamayı düşündüğü tüm projeleri duraklattı. Şirketin, karardan önce çekimleri devam eden Dasha Zhuk'un yönettiği 'Zato' isimli dizi de dahil olmak üzere Rusya'da dört orijinal prodüksiyonu vardı.