Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe taraftarının istifaya davet ettiği, muhalefetin yaylım ateşine tuttuğu Ali Koç’un başkanlığı bırakmak gibi bir düşüncesi yok. Olağanüstü kongre çağrılarını cevapsız bırakan Ali Koç’un hedefi Fenerbahçe’nin şampiyonluk hasretini dindirmek. Trabzonspor maçı öncesi Faruk Ilgaz Tesislerinde yurt içi ve yurt dışından gelen dernek üyeleriyle yemek yiyen Koç, istifa beklentilerine karşı fikrini burada net olarak dile getirdi; “Ayrılmayı düşünmüyorum. Başarı gelmeden görevi bırakmayacağım.”

LÖW İÇİN GİTTİ

Tarihe “En başarısız başkan” olarak geçmek istemeyen Ali Koç, özlenen şampiyonluk için yoğun mesai harcıyor. Camiada Löw beklentileri sürerken, Almanya’dan gelen üyelerle tecrübeli hoca hakkında konuşması da başkanın bu işi bitirdiği şeklinde yorumlandı. Öte yandan Ali Koç, dün Almanya’ya gitti. Başkanın prensip anlaşmasına vardığı Löw’le gelecek sezonun plan ve projelerini masaya yatırdığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamla anlaşmanın da kısa sürede resmiyete dökülmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE PFDK'LIK

TFF Hukuk Kurulu, Fenerbahçe Kulübünü, sportmenliğe aykırı hareketi sebebiyle başkanı Ali Koç (tedbirsiz) ile yönetici Selahattin Baki'yi (tedbirli) ve sarı-lacivertli takımın oyuncuları İrfan Can Kahveci ile Mert Hakan Yandaş'ı PFDK'ya sevk etti.

YENİ KAZANIMLAR

F.Bahçe’de kriz fırsata döndü. Novak ile Nazım’ın kayıpları oynadığı sezonda sarı lacivertliler Osayi ve Ferdi gibi iki önemli bek kazandı. Gerçek mevkileri forvet olan oyuncuların savunmadaki etkinliği ve hücumdaki güçleri teknik heyetin yüzünü güldürüyor.

Fenerbahçe’den hakem kararı çıkışı: Türk futbolu kimlerin elinde? Merkez Hakem Kurulu’nun bazı hakemlerin sezonun geri kalanında maç yönetmeyeceğini duyurmasının ardından Fenerbahçe söz konusu karar ile ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin hedefinde Mete Kalkavan var İrfan Can Kahveci’nin atıldığı pozisyona VAR’dan müdahale eden Mete Kalkavan, kendi yönettiği maçta benzer durumu sarı kartla geçiştirmişti. VAR da karara dâhil olmamıştı...