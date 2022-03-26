Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın deplasmanda Portekiz'e 3-1 kaybettiği maçta Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı gündemdeki sıcaklığını korurken, Yılmaz milli takımı bıraktığını açıklamıştı. Golün nasıl kaçtığı tartışmaları devam edeken konuya ilişkin TFF Başkanı Nihat Özdemir'den açıklama geldi. Özdemir deneyimli golcünün kaçırdığı penaltıyı değerlendirirken, "Vuruşta zeminde bir sıkıntı olmuş." ifadelerini kullandı.

"KUZEY MAKEDONYA, İTALYA'YI ELEYİNCE ÜZÜNTÜMÜZ ARTTI"

Konuya ilişkin sabah.com.tr'ye konuşan Nihat Özdemir, Burak Yılmaz'ın penaltı vuruşu sırasında zeminle ilgili problem yaşadığını belirtti. Özdemir, "Bu eleniş bizi çok üzdü. Penaltıyı atsak o moralle turu alabilirdik. Burak'la da konuştum. O da çok üzüldü. Vuruşta zeminde bir sıkıntı olmuş. Böyle veda etmek yerine Dünya Kupası'nda veda etmesini isterdik. Futbolda böyle şansızlıklar var. Kuzey Makedonya, İtalya'yı eleyince üzüntümüz daha da arttı. Potansiyelimiz var ve bunu daha iyi seviyelere çıkarmamız gerekiyor." şeklinde açıklama yaptı.

Burak Yılmaz Milli Takım kampından ayrıldı Türkiye'nin, Portekiz ile oynadığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off karşılaşmasının ardından düzenlediği basın toplantısıyla millî takım kariyerini sonlandırdığını açıklayan Burak Yılmaz, A Milli Takım’ın Porto'daki kampından ayrıldı.

Gözyaşlarına hakim olamamıştı! Emre Belözoğlu’ndan Burak Yılmaz’a tam destek 2022 Dünya Kupası elemelerinde Portekiz’le karşılaşan A Milli Takım, 3-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmada penaltı kaçıran Burak Yılmaz ise gözyaşlarına boğulmuştu. Maçtan sonra açıklama yapan Yılmaz, A Milli Takım’ı bıraktığını açıklamıştı. Açıklamaların ardından Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak kaptana destek verdi.

Ronaldo’dan olay hareket! Burak Yılmaz’ın dikkatini işte böyle dağıttı A Milli Takım dün akşam Portekiz’e 3-1 kaybederek 2022 Dünya Kupası’na veda etti. Kritik karşılaşmada Burak Yılmaz’ın kaçırdığı penaltı ise gündem oldu. Penaltı tüm Türkiye tarafından tartışma konusu olurken, Ronaldo’nun penaltıdaki hareketi olay oldu. Dünya starının, kalecine verdiği taktikle Burak’ın dikkatini dağıttı ortaya çıktı.

Burak Yılmaz, milli takımı bıraktığını açıkladı A Milli Futbol Takımı Kaptanı Burak Yılmaz, milli takım kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Burak kaçırdı, Türkiye yıkıldı! Katar'da yokuz 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde A Milli Takım, deplasmanda Portekiz'in konuğu oldu. Millilerimizi Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltı yaktı. Maç Portekiz'in 3-1'lik galibiyeti ile son buldu.