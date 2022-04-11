Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a veda eden ve İngiltere'den bir kulüp alma hayali olduğunu belirten ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Championship ekibi Hull City'yi satın aldı. Kulüp ile yakından ilgilenen ve maçları yerinde takip eden Ilıcalı, takımın geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında çıkan haberlerde Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in Hull City'e transfer olabileceği iddia edilmişti. Hull Daily Mail'de yer alan haberde, Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı Mesut Özil'i gelecek sezon Hull City'ye getirmek için ikna çabalarına başladığı aktarılmıştı.

Acun Ilıcalı, Mesut Özil başta olmak üzere Ryan Babel ve transfer girişimlerine dair Hull Live'a önemli açıklamalarda bulundu.

"TERİM'DEN BABEL İÇİN İZİN İSTEDİM"

Babel konusuna değinen Ilıcalı, "Fatih Terim ve yakın bir arkadaşımdan Ryan Babel için izin istedim. Fakat Galatasaray'da bir hoca değişikliği oldu ve Babel'i oynatmak istediğini açıklayınca transfer iptal oldu. Ayrıca Ocak transfer döneminde zamanımız olmadığı için tamamlayamadığımız bir veya iki alternatifimiz vardı. Bu yaz bazı büyük alternatiflerimiz var, bu yüzden bunu avantajımıza kullanacağımızı düşünüyorum" dedi.

"MESUT HULL CITY'E GELMEYECEK"

İngiliz basınında çıkan Mesut Özil haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Ilıcalı, "Mesut Özil kesinlikle Hull City'ye gelmeyecek. Türkiye'de olmaktan çok mutlu. Çok iyi bir arkadaşım ve Türkiye'de mutluysa neden tekrar İngiltere'ye gelmesini isteyeyim? İngiltere'den Türkiye'ye yeni gitti ve orada ailesiyle birlikte iyi bir hayat yaşıyor. Takımla olan problemlerini çözeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

"ÇOK BÜYÜK ALTERNATİFLERİMİZ VAR"

Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu, "Kış transfer döneminde bitiremediğimiz 1 ya da 2 büyük transferimiz daha vardı. Zaman dolduğu için transferleri bitiremedik. Ancak yaz transfer döneminde çok büyük alternatiflerimiz var." ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

Acun Ilıcalı’dan taraftarlara büyük jest! 500 İngiliz çekilişle Antalya’ya geliyor İngiltere ekiplerinden Hull City’i satın almasıyla gündem olan Acun Ilıcalı, İngiliz taraftarlarına büyük bir jest yapma hazırlığında. Ilıcalı, çekişle belirlediği 500 Hull City taraftarını 5 gün boyunca Antalya’da tatile götürecek.

Ali Koç'tan Mesut Özil sorusuna net cevap: Çocuk oyuncağı değil Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Mesut Özil'den Ozan Tufan'a, Pereira'dan Aykut Kocaman'a dair her konuya netlik getirdi. Cevaplarıyla hem camiayı aydınlattı hem de kendi içini döktü.