Türkiye Gazetesi

Marek Hamsik, kariyerinin ilk lig şampiyonluğu için sabırsızlanıyor. Napoli formasıyla Serie A'da 12 sezon geçiren Slovak yıldız, İtalya'da şampiyonluk görememişti. 34 yaşındaki Hamsik, 2018-2019 sezonunun devre arasında Çin'in DL Yifang takımına 20 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Daha sonra Göteborg'da görev alan yıldız ismin, Trabzonspor'a transferi camiada büyük bir heyecanla karşılanmıştı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın sahadaki en büyük yardımcılarından biri olan Marek Hamsik, kariyerinin ilk lig şampiyonluğunu Trabzonspor ile yaşamaya çok yakın. Takımdaki diğer arkadaşlarıyla birlikte ilk kez bu sevinci tadacak olan Slovak futbolcu, cumartesi günü oynanacak olan Antalyaspor maçını adeta sabırsızlıkla bekliyor.

ŞAMPİYON OLMAYA GELMİŞTİ

Bu sezon Süper Lig'de 24 maça çıkan Hamsik, 2 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı. Son oynanan Adana Demirspor maçında 88 dakika sahada kalan yıldız ismin cumartesi günü Antalyaspor maçına ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Trabzonspor - Antalyaspor maçına bilet bulmak mümkün değil! Trabzonspor'un cumartesi günü evinde Antalyaspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı, Bordo-Mavili taraftarlar sahurdan itibaren bilet kuyruğuna girmeye başladı. Çekilen çile, yıllar süren şampiyonluk hasretinin dineceği güne tanıklık etmek için...

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Abdullah Avcı: Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartın Trabzonspor’un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-1 kazandıkları Adana Demirspor maçı sonrası, Trabzonspor taraftarını Antalyaspor maçına davet ederek, "Hafta sonu sandıklardaki eski, yeni bütün Trabzonspor bayraklarını çıkartarak statta olmalarını istiyorum. Umarım, Antalyaspor maçını da kazanarak şampiyonluğa ulaşırız ve diğer kupaya odaklanırız" dedi.