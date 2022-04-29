Türkiye Gazetesi

Trabzonspor şampiyonluk için artık günleri değil saatleri saymaya başladı. Koca bir şehir ve dünyanın her yerindeki Trabzonsporlu taraftarlar karnaval hazırlıkları yapıyor. Şampiyonluk maçının bayrama denk gelmesi, şehre gelen gurbetçi sayısında patlama yaşanmasına sebep oldu. Trabzon’daki 594 otel yüzde yüz doluluk oranına ulaştı. Ancak hâlâ şehre havadan karadan taraftarlar akın ediyor. Şehrin nüfusunun bayram boyunca 1,5 milyonu geçmesi bekleniyor.

ŞEHİR BORDO MAVİ

Antalyaspor maçına bilet bulanlar kendini dünyanın en şanslı kişisi sayıyor, bulamayanlar ise karaborsada 15-20 bin lirayı gözden çıkarıyor. Maça bilet bulamayan ama coşkuyu yerinde yaşamak isteyen taraftarlar şehirde iki noktada kurulacak dev ekranlarda maçı izleyecek. İl Spor Güvenlik Kurulunun kararıyla güvenlik endişesiyle sadece Meydan Bölgesi ve millet bahçesi olan Avni Aker’de dev ekrandan maç izlenecek. Şehir bordo maviye boyanmış durumda.

200 BİNLİK STAT OLSA...

Devre arasında 350 liraya kombine bilet satan kulübün kampanyasına katılmayan taraftarların büyük pişmanlık yaşadığını söyleyen Gurbetçi Gençler grubunun lideri Hüseyin Zabun “Herkes bilet için beni arıyor. Son beş günde 300 telefon görüşmesi yaptım ama maalesef bilet yok. Stat 200 bin kişilik olsa yine dolup taşardı. Bütün temsilciliklerimizden ciddi bir katılım var. İstanbul’da da Taksim ve Üsküdar Meydanlarında arkadaşlarımız toplanacak” dedi.

RAKİPLERE TARİHİ FARK

Trabzonspor, İstanbul’un üç büyüklerine ligin bitimine dört hafta kala tarihî fark atmış durumda. Bordo mavililer en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 11, Beşiktaş’ın 24 ve Galatasaray’ın da 29 puan önünde yer alıyor.

ÜÇÜNCÜ KUPA YOLDA

Trabzonspor, Başkan Ahmet Ağaoğlu’nun döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor. Ağaoğlu’nun 1.480 günlük süresi içerisinde müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gelirken, bu sezon da şampiyonluk kupasını elde etmesine sayılı günler kaldı.

415 GÜNDÜR YENİLGİSİZ

Trabzonspor, iç sahada 415 gündür mağlup olmuyor. Bordo mavililer, iç sahada geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart’ta Alanyaspor’a 3-1 kaybettiği maçtan itibaren sahasında mağlubiyet yüzü görmedi.

TARAFTARA AÇIK İDMAN

Trabzonspor’un bugün âdeta şampiyonluk provası var. Teknik direktör Abdullah Avcı, taraftarların taleplerini kırmadı ve Antalyaspor maçı öncesindeki son çalışmayı statta taraftara açık yapmayı kabul etti. Saat 16.30’daki idmanın maç atmosferinde geçmesi bekleniyor.

Trabzonspor'un planı büyük: İstanbul'un fethi! Trabzonspor şampiyonluğu her yerde kutlayacak ama camia için asıl önemlisi ve değerlisi son hafta olanı. Plana göre; yarın basına açık idman karnaval havasında geçecek. Cumartesi, Antalya maçında düğün yapılacak. Altay maçında kupa alınacak. Asıl büyük kutlama ise son hafta İstanbul’da olacak.

Ahmet Ağaoğlu - Abdullah Avcı ikilisi Trabzonspor'a çağ atlattı! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, döneminde üçüncü kupasını almaya hazırlanıyor. Ağaoğlu'nun 1480 günlük süresi içerisinde müzesine Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa gelirken, bu sezon da şampiyonluk kupasını elde etmesine sayılı günler kaldı.