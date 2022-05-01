Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır, Antalyaspor maçında penaltı kurtararak şampiyonluk partisinin mahvolmasını önledi. Skor 1-1'ken konuk ekibin kazandığı penaltıda gole izin vermeyen yıldız isim şampiyonluğun ardından da Twitter hesabından "8. şampiyonluk" paylaşımı yaptı:

"Kazım Koyuncu’ya, Dozer Cemil’e, selam olsun Özkan Sümer’e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun Bordo Mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon’u, Trabzonspor’u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren'im selam olsun! #ŞampiyonTrabzonspor"

UĞURCAN ÇAKIR TRABZONSPOR'DA KALACAK MI?

25 yaşındaki milli kalecinin ismi Avrupa'nın devleriyle anılıyor. Sözleşmesi devam eden Uğurcan Çakır'ın bu yaz yüksek bir bonservisle satılması bekleniyor. Maçın ardından yaptığı açıklamada şampiyonluğu hak ettiklerinin altını çizen başarılı file bekçisi, “Şampiyonluğu hak ettiğimizi düşünüyorum. Vicdanımız çok rahat. Şimdi keyfini çıkartacağız. Bütün taraftarlarımıza armağan olsun” ifadelerini kullandı.

NE DEDİLER?

Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak Süper Lig’de matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor’un oyuncuları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Dorukhan Toköz: "Sezonun başından beri çok iyi bir takımımız var. Biz hak ederek şampiyon olduğumuzu düşünüyoruz. Çok iyi bir sezon geçirdik. Trabzon’a ve taraftarımıza armağan olsun”

Yusuf Erdoğan: "Bu duygular anlatılmaz yaşanır. İnanılmaz duygular içerisindeyiz. Malzemecisinden başkanına kadar herkes hak etti. Çok kritik maçlar kazandık. Böyle bir kadronun içerisinde Trabzonspor’da şampiyon olduğumuz için çok mutluyum. Trabzonspor’a Türk futbolunun ihtiyacı var. O yüzden bu şampiyonluğun bazı şeylerin habercisi olacağını söyleyebilirim."

MAREK HAMSİK'İN İLK ŞAMPİYONLUĞU

Marek Hamsik: “Kariyerim boyunca burada ilk şampiyonluğumu yaşayacağımı tahmin etmem imkansızdı. Ama buradayız şu an. İnanılmaz bir mutluluk yaşıyoruz. Bu insanlara bu mutluluğu verebilmek inanılmaz bir duygu. Taraftarlara çok teşekkür ediyorum. Umuyorum bunu çok daha yıllar boyunca yaşayacağız.

Stefano Denswil: “Öncelikle bütün takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Sezon başında başladığımızda hedefimiz buydu zaten. Uzun bir sezon boyunca yaptığımız çalışmaların sonucunda hak edilmiş bir şampiyonluktu.

Tasos Bakasetas: “Söylenecek şeyleri tarif edebilmek çok da kolay değil. Şu an burada bu insanlara bu mutluluğu verebilmek benim için çok ayrı bir duygu. Herkesi tebrik etmek istiyorum, bütün takım arkadaşlarımız. Oynayan oynamayan herkesin burada çok büyük payı var. Hepsine çok teşekkür etmek ve gurur duyduğumu söylemek istiyorum."

Manolis Siopis: “Çok çaba gösterdik, bütün arkadaşlarımızın çok emeği var burada. İnsanlar sahaya girdiğinde şampiyonluğu kazandığı anda ki mutluluğu hep birlikte gördük. Duygular çok yoğun olduğunda hiç bir şey hissedemezsiniz, bende bir şey hissedemiyorum. Taraftarlarımız ile birlikte bunu hep birlikte kutlayacağız."

Durun daha maç bitmedi! Trabzonspor taraftarları kutlamalara erken başladı Trabzonspor - Antalyaspor maçının uzatmaları oynanırken Bordo-Mavili taraftarlar hakem son düdüğü çalmadan sahaya girdi. Sahayı işgal eden taraftarları futbolcular "Durun daha maç bitmedi" diye uyardı. Şampiyonluk gecesi sabırsız taraftarların saha işgaliyle tarihe geçti.

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Trabzonspor şampiyonluğunu ilan etti... 38 yıldır beklenen o gün bugün! Abdullah Avcı'nın takımı evinde Antalyaspor'la berabere kalarak Süper Lig'de bitime üç hafta kala mutlu sonu garantiledi... Trabzonspor Süper Lig’de 7. şampiyonluğunu kazandı...