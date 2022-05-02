Türkiye Gazetesi

Mesut Özil, Ramazan Bayramı'nı dört dilde kutladı... "Tüm Müslman kardeşlerimin bayramını kutlarım. Ramazan Bayramınız mübarek olsun!" paylaşımında kullandığı görselle büyük beğeni alan yıldız isim yine adından söz ettirdi. 34 yaşındaki futbolcu Ramazan ayı boyunca sosyal medya hesaplarından paylaştığı görsellerle adeta yeni bir akım başlatmıştı.

FENERBAHÇE'DEKİ GELCEĞİ MERAK KONUSU...

Teknik direktör İsmail Kartal'la kavga edince Kadıköy'de 2-1 kazanılan Konyaspor maçının ardından Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun görüşme talebinde bulunduğu ancak başkan Ali Koç'un bu talebe olumlu geri dönüş yapmadığı iddia ediliyor. Fenerbahçe ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun anlaşma sağlanamaması halinde gelecek sezon MLS Ligi'ne gitmeyi düşündüğü daha önce haberleştirilmişti.

Özil bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26 maçta forma giyerken bu karşılaşmalarda 9 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Sarı-Lacivertli taraftarlar onu daha çok Galatasaray deplasmanında attığı nefis golle hatırlamayı tercih ediyor.