Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un üzerini çizdiği isimlerden olan Mesut Özil, kariyerine Endonezya Ligi'nde devam edebilir! Bu sezon devre arasında takımına Mesut Özil'i getirmeyi vaad eden Endonezyalı iş adamı Rudy Salim, Türkiye'de haber olmuştu. Cilegon isimli kulüp, 34 yaşındaki yıldıza müthiş bir teklif yaptı ancak "Daha sonra konuşalım" cevabı aldı.

DİL ÖĞRENMEYE BİLE BAŞLADI

Mesut Özil'in de Twitter hesabından Endonezya videosu paylaşması akıllara Rudy Salim'i getirdi. Fenerbahçe'deki geleceği merak konusu olan tecrübeli futbolcu, "Endonezya seyahatim için sabırsızlanıyorum. Jakarta yakında görüşürüz" ifadelerini Endonezya dilinde kullandı.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Meksika ve Amerika'yla da ismi anılan Mesut Özil'in menajeri ve avukatı Erkut Söğüt, Radyospor'a konuşmuş ve transfer konusunda son olarak şunları söylemişti:

"Herhangi bir değişiklik yok. Meksika'daki bir kulüpte hissesi var. Ama hiçbir şekilde Mesut'un oraya futbolcu olarak gitme gibi bir düşüncesi yok. MLS için de aynı şey geçerli. Daha önce adı orayla geçmişti. Ama Mesut orayı tercih etmeyip, Fenerbahçe'yi tercih etti. Şu anda da düşüncesi değişmedi. Daha önce MLS'ten birkaç tane takım istemişti. Mesut Fenerbahçe'ye gelmek istedi ve şu anda Fenerbahçe'de. Mesut 2 sene daha Fenerbahçe'de top oynayacak."

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