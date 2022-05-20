Türkiye Gazetesi

Burak Yılmaz 2 sezondur formasını giydiği Lille'e veda etti... Instagram hesabından geçen sezonki şampiyonluk kupasıyla fotoğrafını paylaşan 36 yaşındaki santrfor, "Yarın Lille'deki son maçım, harika 2 yıl harika 2 kupa kazandık, her şey için teşekkür ederim. Sizleri unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

YARIN SON MAÇ RENNES İLE

PSG'nin şampiyonluğuyla sonuçlanan Ligue 1'de 38. ve son hafta maçları yarın oynanacak. 54 puanla 10. sırada yer alan son şampiyon Lille, seyircisi önünde Rennes ile kozlarını paylaşacak. Lille taraftarı "Kral" lakaplı milli golcüye bu maçta veda edecek. Kulüp yönetiminin de özel program düzenlemesi bekleniyor.

Geçen sezon takımı şampiyon yapan Burak Yılmaz, Lille formasıyla bu sezon 39 maçta 7 gol, 5 asistle oynadı.

BURAK YILMAZ ADANA DEMİRSPOR İDDİALARI

Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray, Manisaspor, Eskişehirspor ve Antalyaspor formaları giyen 37 yaşındaki santrfor, futbolu Adana Demirspor'da bırakmayı planlıyor. Adana Demirspor'un İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella ve kulüp profesyonelleri Burak Yılmaz'la temas geçti. Olumlu geçen görüşme sonrası yıldız ismin Amerika fikrinden vazgeçtiği ve Adana'ya yakın olduğu iddia edildi.

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