Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe yeni teknik direktörüne kavuştu... Dünyanın elit teknik direktörleri arasında gösterilen 67 yaşındaki Portekizli, dün sabaha karşı İstanbul'a indi. Sarı-Lacivertli taraftarların da uzun süren bekleyişi sona ermiş oldu. Taraflar sözleşme detayları üzerinde görüşüp son düzenlemeleri yapacak ve resmi imzalar atılacak.

İNER İNMEZ SAKATLANDI

Dün öğlen saatlerinde Koç Holding'e ait bir özel jet Ankara'dan Lizbon'a uçup Jorge Jesus'u aldı. 4 saate yakın bir uçuşun ardından Sabiha Gökçen'e inen Jesus'u sarı lacivertli yöneticiler karşıladı. Portekizli teknik adam saat 2 sularında İstanbul'a ayak bastı. Bir grup Fenerbahçe taraftarı da geç saate rağmen havaalanı civarında toplanarak mini karşılama düzenledi.

JORGE JESUS KİMLE GELDİ

Jorge Jesus İstanbul'a oğlu ve iki yardımcısıyla birlikte geldi. Uçaktan inen kurt hoca daha sonra helikopterle kalacağı yere götürüldü. Jorge Jesus'un bu görüntüleri FB TV'den canlı yayınlandı. Portekizli çalıştırıcı helikoptere binmek isterken ufak bir kaza yaşadı. Elindeki çantalarla birlikte helikoptere binmek üzereyken dengesini sağlayamayan ve son anda helikopterin kapısına çarpan Jesus az kalsın ayak bileğini burkacaktı.

Fenerbahçe'nin görüştüğü Jorge Jesus İstanbul'da Fenerbahçe'nin bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus İstanbul'a geldi.

Sosyal medyada ise 10 binlerce Jorge Jesus paylaşımı yapıldı. Dikkatli gözlerden kaçmayan bu ufak kaza "Gelir gelmez sakatlanacaktı" şeklinde esprili bir dille yorumlandı.

JORGE JESUS İMZA TÖRENİ NE ZAMAN?

Jorge Jesus'un pazartesi günü İstanbul'da olacağı daha önce başkan Ali Koç tarafından açıklanmıştı. Ancak tecrübeli hoca bir gün rötar yaptı. Bu gece yarısı Sabiha Gökçen'e inmesi beklenen Jorge Jesus, Divan Otel'e yerleşecek. Peki, Jorge Jesus imza töreni ne zaman yapılacak? Bu konuda resmi bir açıklama yok ancak Fenerbahçe yönetimine yakın kaynaklara göre imza töreni cuma günü yapılacak.

JORGE JESUS FENERBAHÇE'DEN KAÇ PARA ALACAK?

Futbol kamuoyu, Fenerbahçe'yle 3 yıllık anlaşmaya varan Jorge Jesus'un toplam maliyetini merak ediyor. Edinilen bilgiye göre Jesus yıllık 7 değil 6 milyon euro alacak. Yardımcılarıyla toplam yıllık maliyet 7.5 milyon euroyu buluyor.

Portekiz teknik direktör ve avukatlarıyla yarın sözleşme detayları ve son düzenlemeler ele alınacak. Resmi imzalar atıldıktan sonra imzat töreni gerçekleşecek.