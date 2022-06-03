Türkiye Gazetesi

17 sezon sonra yeniden Süper Lig’e dönen İstanbulspor’un Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor, "Türk futbolunun ihtiyacı olan, hep konuştuğumuz üretmek, denk bütçeyle yönetmek, kurumsal kimliği kuvvetlendirmek kavramlarının karşılığını bulduğu kulüp aslında. Tek bir eksiği var belki; ilk bakıldığında tribünler çok dolu değil. Ama şöyle görüyorum; burası dönmeyi düşünmeyenlerin, önce vatan diyenlerin kulübü" dedi.

FENERBAHÇE ALTYAPISINDAN GELDİ

Korkmaz, Kocaeli'de 2-1 kazandıkları Bandırmaspor play-finali sonrası şunları söyledi:

“Şampiyonlukla biten bu hikayenin, 96 yılık mazimizde bazı parçalar var. Çok geri gitmeyeceğim. 14 yıl önceye gideceğim. Fenerbahçe alt yapısında genç bir antrenörken profesyonelde çalışmaya karar vermiştim. O dönem beklerken rahmetli, nurlar içinde yatsın Ömer Saraylıoğlu, 2009 yılında beni genç takımın başına getirmek için çağırmıştı. Bende profesyonel çalışmak istediğim için Ömer amcamızın teklifini reddetmiştim. 14 yıl sonra yeğeni Ömer Saraylıoğlu’nun davetiyle birlikteliğimiz bu güne geldi. İstanbulspor, Türk futbolunun ihtiyacı olan, hep konuştuğumuz üretmek, denk bütçeyle yönetmek, kurumsal kimliği kuvvetlendirmek kavramlarının karşılığını bulduğu kulüp aslında."

ÖNCE VATAN DİYENLERİN KULÜBÜ

"Tek bir eksiği var belki; ilk bakıldığında tribünler çok dolu değil. Ama şöyle görüyorum; burası dönmeyi düşünmeyenlerin, önce vatan diyenlerin kulübü. 14’lük, 15’lik geri dönmeyi düşünmeyen İstanbul liseli şehitlere selam olsun. Şampiyonluğumuz tüm şehitlerimize armağan olsun. İstanbulspor üreten kimliğiyle ve toplumsal hafızamızda yer etmiş büyük olayların renkleriyle herkesin, dönmeyi düşünmeyenlerin birinci takımı olabilir. Bundan sonraki bütün gücümüzle, aynı kimlikle yarışmaya devam edeceğiz."

Süper Lig'e çıkan 3. takım İstanbulspor oldu Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım oldu.

"EN MODERN FUTBOLU BİZ OYNADIK"

İki takımın oyunu arasındaki farkla ilgili soruyu cevaplayan teknik direktör Korkmaz, “Finaller tek başına kurgulanmaz. 9 aydır var ettiğimiz, olgunlaştırdığımız oyun kültüründen feragat etmedik. Finallerde çok yüksek şiddetli baskı altında oynamanız gerekir. Rakip final baskısını bizden daha fazla hissetti. Biz finalde olsa, kupa finali ya da lig finali, her yerde her zaman aylar boyu kendi olgunlaştırdığımız oyunu oynadık. Bizi kuvvetli kılan da buydu. Kimse yanlış anlamasın ama 1.ligin en modern ve göze hoş gelen futbolunu oynayan bizdik sezon boyunca. Oyun oynamaya çakşırken basit goller de yedik ama biz sonucu korumak için oyun formasyonumuzu değiştirmedik. Kendi oyunumuzda ısrar ettik ve oyunu olgunlaştırdık. Bu oyun bizi finalde Süper Lige taşıdı. Süper Lig’de de bundan vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.

OSMAN ZEKİ KORKMAZ KİMDİR?

Osman Zeki Korkmaz 1982 Trabzon doğumludur. 40 yaşındaki teknik direktör Ağustos 2021'de İstanbulspor'un başına geçti. Daha önce yardımcı antrenörlük yapan Korkmaz, teknik direktörlük kariyerinin ilk sezonunda İstanbulspor gibi favori olmayan bir takımı Süper Lig'e çıkarmıştır. Korkmaz daha önces Süper Lig seviyesinde Konyaspor ve Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Gaziantepspor, Eskişehirspor gibi kulüplerde yardımcı antrenörlük yaptı.

Teknik direktör Osman Zeki'nin ekibinde yer alan isimler:

Yardımcı hoca: Serdar Kesimal, Mehmet Hüseyin Dalgıç

Atletik Performans sorumlusu: Mehmet Göker Özdemir

Atletik Performans antrenörü: Mustafa Kurtoğlu

Analiz ve Teknoloji sorumlusu: Cüneyt Alibeyoğulları