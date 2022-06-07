Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'ye Acun müjdesi... Hull City, milli orta saha Ozan Tufan'ı ikna etmeyi başardı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, Ozan Tufan transferi için dün bir araya geldi. Hull City, Ozan Tufan ile her konuda anlaştı. Fenerbahçe'nin kararı bekleniyor. Ardından resmi imzalar atılacak.

Nwakaeme'nin neden imza atmadığı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı Hull City için devrede... Trabzonspor'a bir türlü imza atmayan Anthony Nwakaeme'nin Bordo-Mavili yönetimi neden beklettiği ortaya çıktı. Trabzonspor'dan yıllık 3.5 milyon euro ve 3 yıllık sözleşme isteyen Nijeryalı yıldızın talepleri fazla bulunmuştu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, 33 yaşındaki forvet için devreye girdi. Hull City Premier League'e çıkarsa kasasına 280 milyon pound girecek! İngiliz ekibinin patronu Acun, Nwakaeme'ye "Bize gel, Premier Leauge'e çıkalım. O zaman istediğin parayı fazlasıyla alırsın" teklifiyle geldi.

ÖDEME PLANI GÖRÜŞÜLÜYOR

Fenerbahçe ile Hull City ödeme planı konusunda son detayları görüşüyor. Başkanlar arasında yapılan görüşmede prosedürler ve ödenecek rakam üzerine de istişare yapıldı. Kulüpler de anlaşmak üzere.

Arda Güler Messi ve Mbappe'yle takım arkadaşı oluyor... PSG'den Fenerbahçe'ye müthiş teklif! Fenerbahçe'nin 17'lik süper yıldız adayı Arda Güler, Paris Saint-Germain yolunda... TRT Spor'un haberine göre, PSG ile Fenerbahçe yönetimi Arda Güler için bir süredir pazarlık halinde... Başkan Ali Koç'un istediği rakam ödenirse Arda seneye Messi ve Mbappe'yle top koşturacak.

Fenerbahçe Bruno Henrique'nin peşinde... Dünyanın en hızlı futbolcusu, Usain Bolt'tan bile hızlı! Fenerbahçe, Flamengo'dan Bruno Henrique'yi kadrosuna katmak istiyor. Brezilyalı kanat forveti, Jorge Jesus'un kanat transferi konusunda ilk tercihi.... Bruno Henrique tarafı da Avrupa'ya dönmeye sıcak bakıyor. 31 yaşındaki futbolcu saatte 38 km hıza ulaşarak tarihe geçmişti.

Fenerbahçe'de asıl hedef Aboubakar Artem Dzyuba’nın adaylar arasında olduğu forvet transferine değinen Rus basını “F.Bahçe için öncelik Dzyuba değil, Aboubakar” dedi. Kamerunlu An-Nasrr’da son maça çıkmamıştı.

İsmail Kartal'a veda... Fenerbahçe mali kongresinde duygusal anlar Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’a 2021 yılı Mali Olağan Genel Kurulu’nda veda edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un konuşması sonrası göz yaşlarını tutamayan Kartal'ın ailesi de yanındaydı. Sarı-Lacivertli kulüp Kartal için bir de video hazırladı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan İsmail Kartal veda videosu binlerce etkileşim aldı.Fenerbahçe’de teknik direktör İsmail Kartal’a 2021 yılı Mali Olağan Genel Kurulu’nda veda edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un konuşması sonrası göz yaşlarını tutamayan Kartal'ın ailesi de yanındaydı. Sarı-Lacivertli kulüp Kartal için bir de video hazırladı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan İsmail Kartal veda videosu binlerce etkileşim aldı.

Fenerbahçe'de Marcelo gelişmesi... Real Madrid'den ayrılmıştı, Roberto Carlos gibi geliyor Real Madrid'de geçen 15 sezonun ardından UEFA Şampiyonlar Ligi zaferiyle İspanyol devine veda eden Marcelo, Fenerbahçe'nin kıskacında... 34 yaşındaki Brezilyalı sol bek, tıpkı Roberto Carlos gibi Sarı-Lacivertli formayı giyebilir. Jorge Jesus'un kadroda görmek istediği yıldız ismin Fenerbahçe'ye transferi Brezilya basınında haber olmaya devam ediyor.