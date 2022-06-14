Türkiye Gazetesi

Karagümrük'te transfer çalışmaları sürüyor. Teknik direktörlüğe dünyaca ünlü Andrea Pirlo'yu getiren İstanbul'un Kırmızı-Siyahlı kulübü, geleceğe yatırım yaptı. VavaCars Fatih Karagümrük, Galatasaray'dan genç sol bek Emir Tintiş'i kadrosuna dahil etti.

Andrea Pirlo'ya Fatih Terim için biyografi kitabında kullandığı "taktik bilmezdi" sözleri soruldu VavaCars Fatih Karagümrük, İtalyan teknik direktör Andrea Pirlo ile dün resmi sözleşme imzaladı. Futbolun gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncularından olan Pirlo, Milan'da beraber çalıştığı eski teknik direktörü Fatih Terim için biyografi kitabında "Terim'in taktik bilgisinin yetersizliğini ve tüm oyun planının takımı bağıra çağıra motive ederek, sahada iyi bir sonuç almamızı ümit etmek olduğunu anlamamız çok uzun bir süre almadı... " ifadelerini kullanmıştı. Yıllar sonra Pirlo'ya o satırlar soruldu...

Kulüpten yapılan açıklamada, geride kalan sezon Galatasaray ile 19 Yaş Altı Gelişim Süper Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ve çeşitli yaş gruplarında milli takım forması giyen 18 yaşındaki futbolcunun transfer edildiği belirtilerek, "Yeni transferimiz Emir Tintiş'e hoş geldin diyor, Karagümrük forması altında başarılar diliyoruz." denildi.

GALATASARAY'A SİTEM ETTİ

Emir Tintiş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda sitem dolu ifadeler kullandı.

Uzun süredir formasını giydiği Galatasaray'da 19 yaş altı takımına kadar yükseldiğini belirten 18 yaşındaki futbolcu, şunları kaydetti:

"Şimdi sonunu hiç böyle tahmin etmediğim bir ayrılık yaşıyorum. Tek isteğim olan profesyonel kontrat talebim uzun zamandır kulübüm tarafından cevapsız bırakıldı ve herhangi bir resmi teklif tarafıma iletilmedi. Kariyerimi de düşünmek zorunda olduğum için şimdi kalbim buruk bir şekilde sizlere veda ediyorum. Gelişimimde ve bu günlere gelmemde üzerimde emekleri bulunan hocalarıma, takım arkadaşlarıma ve kulüp personeline çok teşekkür ederim. Emeklerinizi asla unutamam. Kalbimde yeriniz her zaman çok farklı olacak. Hoşça kalın."

Fatih Karagümrük stadyum istiyor... "Devlet bize stat yapsın" Fatih Karagümrük, bir türlü çözüme kavuşmayan stat konusunda destek bekliyor. Konu hakkında konuşan Asbaşkan Serkan Hurma, “Bu durum bir kulübün kendi başına yapacağı bir şey değil. Devletimizden destek bekliyoruz” dedi.

Emiliano Viviano 1 sezon daha Fatih Karagümrük forması giyecek Fatih Karagümrük, İtalyan kaleci Emiliano Viviano’nun sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.