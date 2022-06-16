Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) olağanüstü genel kurulu Ankara'da başladı.

JW Marriott Oteli'nde 219 delegenin katılımıyla başlayan genel kurulun divan başkanlığına, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un kulüp başkanı Murat Sancak seçildi.

Mehmet Büyükekşi: 140 ülkeye dizi film ihracat yapıyoruz. Niye maçlarımızı da diğer ülkelere izletmeyelim? Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağanüstü Seçimli ve Olağan Mali Kurul’da açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Bu zamana kadar TFF yönetiminde kadın yönetim kurulu üyesi olmamış. Bizim şu anda listemizde çok değerli iki kadın yönetim kurulu üyemiz var” dedi. Büyükekşi Türk futbolunu dünya çapında büyütme sözü verdi.

Genel kurula TFF Başkanı Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, eski TFF başkanı Nihat Özdemir, Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüp başkanlarının birçoğu katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ise toplantıya katılım göstermedi.

Kongrenin açılışında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun mesajı okundu.

Toplantıda, TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'na kadar görev yapmak üzere başkan, yönetim kurulu ve denetleme kurulu seçilip, TFF Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

TFF YÖNETİMİNDE KİMLER VAR?

Mehmet Büyükekşi, 209 delegenin 158'inin oyunu alarak yeni Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı seçildi. Yönetim kurulunda iki kadın aday bulunuyor. TFF tarihinde daha önce kadın yönetici hiç olmamıştı.

Gaziantep FK'nın eski başkanı Mehmet Büyükekşi 8 adayın yeterli imzayı toplayamaması nedeniyle tek aday olarak başkanlık seçimine girdi.

Yeni Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi şu isimlerden oluşuyor

Alkın Kalkavan

Murat Aksu

Hamit Altıntop

Yusuf Günay

Ali Düşmez

Talat Papatya

Volkan Can

İbrahim Burkay

Nüket Ezberci

İdil Sürer

Müslüm Özmen

Yalçın Orhan

DURSUN ÖZBEK'TEN DESTEK

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Galatasaray olarak Mehmet Büyükekşi'yi destekliyoruz. Onun için imza verdik. Çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Kendileriyle de problemleri tartışma fırsatı bulduk. Kulüplerin yapması gereken ona destek vermesi lazım" dedi.

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