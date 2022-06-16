Türkiye Gazetesi

Katar'ın ev sahipliği yapacağı ve tarihte ilk kez kış aylarında düzenlenecek 2022 Dünya Kupası için Premier League, 12-13 Kasım tarihlerinde oynanacak 16. hafta maçlarının ardından araya gidecek.

21 Kasım-18 Aralık tarihlerindeki Dünya Kupası heyecanı sonrasında lig maçları 26 Aralık'ta yeniden başlayacak.

Darwin Nunez resmen Liverpool'da... 100 milyon euroluk Uruguaylı golcü Liverpool yeni golcüsünü buldu... Sadio Mane'yi Bayern Münih'e kaptıran Premier League devi, Benfica'dan Darwin Nunez'i transfer etti. 22 yaşındaki Uruguaylı santrfor için Portekiz ekibine 80 milyon euro artı 20 milyon euro bonus ödenecek. Manchester United'la girdiği Nunez yarışını kazanan Liverpool, yeni golcüsüne 6 yıllık imza attırdı.

MANCHESTER DERBİSİ 1 EKİM'DE

İspanyol teknik direktör Josep Guardiola yönetiminde geçen sezonu şampiyon tamamlayan Manchester City, ilk hafta maçında başkent temsilcisi West Ham'a konuk olacak.

Geçen sezonu iki kupayla kapatan Liverpool, deplasmanda Fulham ile karşılaşacak.

Manchester City ile Manchester United arasındaki derbi, 1 Ekim'de Etihad Stadı'nda oynanacak. Liverpool ile Manchester City'yi karşı karşıya getirecek ilk mücadeleye ise 15 Ekim'de Anfield Road Stadı ev sahipliği yapacak.

Erling Haaland resmen Manchester City'de... Norveçli yıldız golcü bilinmeyen özelliğini açıkladı Manchester City daha önce kadrosuna kattığını açıkladığı Erling Haaland'ı sosyal medya hesaplarından tanıttı... Norveçli süper golcünün çocukken Manchester City taraftarı olmasının ön plana çıkartıldığı tanıtımda 21 yaşındaki santrforun hiç yayınlanmayan fotoğrafları servis edildi.

Premier Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

5 Ağustos Cuma: Crystal Palace-Arsenal,

6 Ağustos Cumartesi: Bournemouth-Aston Villa, Everton-Chelsea, Fulham-Liverpool, Leeds United-Wolverhampton, Leicester City-Brentford, Newcastle United-Nottingham Forest, Tottenham-Southampton,

7 Ağustos Pazar: Manchester United-Brighton, West Ham-Manchester City.

Arsenal'in yıldızı Thomas Partey Müslüman olup Yakup ismini aldı Arsenal'in 2020 yazında Atletico Madrid'de 50 milyon euro bonservisle kadrosuna kattığı Ganalı defansif orta saha Thomas Partey, Müslüman olduktan sonra adını Yakubu olarak değiştirdi.