Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’e Galatasaray Spor Kulübü Başkanlığı görevinde başarılar dilerken önümüzdeki dönemde Galatasaray Spor Kulübü’nün projelerine destek vereceklerini belirtti.

Başkan Dursun Özbek de Cumhurbaşkanının desteğinin çok kıymetli olduğunu belirterek, Galatasaray Spor Kulübü adına teşekkür etti.

Önceki gün de Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Siyah-Beyazlı yönetim Vahdettin Köşkü'nde kabul edilmişti.

Erdoğan, Beşiktaş yönetimini Vahdettin Köşkü’nde kabul etti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyelerini Vahdettin Köşkü’nde kabul etti.