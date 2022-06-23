Türkiye Gazetesi

Şampiyon Trabzonspor’da herkes bir şekilde kazandı ama Ahmetcan Kaplan açısından durum biraz daha farklıydı. Geçen temmuz ayında güncel piyasa değeri 100 bin avro olan genç stoper, teknik direktör Abdullah Avcı’nın elinden tutmasıyla inanılmaz bir sıçrama yaptı. Ki şu anda Rus kulüplerinden L. Moskova’dan resmî teklifin de geldiği Kaplan’ın aktüel piyasa değeri 2,8 milyon avrolara çıktı. Rusların gözden çıkardığı rakam ise 4 milyon avro civarında.

ŞARTLAR UYGUN OLURSA

Abdullah Avcı’nın yeni sezon planlamasında görünen oyuncudan beklenti büyük. Başkan Ahmet Ağaoğlu da çok astronomik teklif gelmediği sürece savunma oyuncusunu tutup Şampiyonlar Ligi vitrininde de değerine değer katmasını hesaplıyor. Altyapıdan yetişen ve 2026’ya kadar mukavelesi bulunan Ahmetcan Kaplan da kulübün çıkarlarının önemli olduğunu belirterek "Daha yolun başındayım. Tabii ki yurt dışını isterim ama şartlar uygun olduğunda" diyor.

Ahmetcan Kaplan, U19 Ligi de dâhil geçen sezon 22 maçta süre alırken iki de gol attı. Süper Lig’de ise 13 maçta forma giydi.

YUSUF YAZICI: TRABZONSPOR'U ÇOK ÖZLEDİM

Sezona CSKA Moskova’da kiralık geçiren ve Lille’in oyuncusu olan Yusuf Yazıcı, Turkcell'in konuğuydu. Trabzonspor’u özlediğini ve bir gün dönebileceğini belirten Yazıcı, kariyerindeki en iyi teknik adamın da Özkan Sümer olduğunu söyledi. Millî oyuncu, İspanya Ligi’ne çok sevdiğini ve Real Madrid ve Barcelona’nın hoşuna gittiğini söyledi.

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