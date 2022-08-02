Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta geleceğin yıldızı olması beklenen 18 yaşındaki orta saha Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki serbest kalma maddesi kullanılarak Serie A ekibi Torino'ya transfer olması gündeme bomba gibi düşmüştü.

Siyah-Beyazlı camia, değerinin çok altında bir rakamla elden kaçırılan Emirhan'ın ayrılığı sonrası yönetimi ağır bir dille eleştiriyor. Emirhan İlkhan transferindeki rolüyle gündeme gelen menajer Mirsad Türkcan ise menajerlik açısında başarılı bir işe imza atmış durumda...

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5 YILLIK İMZALANACAKTI ANCAK...

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Katar'da oynanan Süper Kupa maçının ardından dönüşte genç oyuncunun menajeri Mirsad Türkcan ile masaya oturup 5 yıllık sözleşme imzalamak istedi ancak isteklerin bir anda yükseltilmesinden sonra anlaşma sağlanamadı.

Emirhan İlkhan'ın sözleşme görüşmelerinde konulara dahil olmadığı belirtilirken Mirsad Türkcan'ın Beşiktaş'ın sözleşme teklifine "Ya 4.5 milyon euro serbest kalma maddesi olur ya da gelecek sezon bedavaya gider" yanıtını verdiği iddia edildi.

Genç oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedeli bir sonraki sezon 4.5 milyon euro'dan 8.5 milyon euro'ya yükselecekti. Beşiktaş yönetimi, yaşanan bu süreç nedeniyle menajer Mirsad Türkcan ile hiçbir şekilde çalışmama kararı aldı.

MİRSAD TÜRKCAN BEŞİKTAŞ'A KİMLERİ GETİRDİ?

Başkan Ahmet Nur Çebi, tepkisini "Meydanı boş buldu" diye gösterirken altyapıdaki oyunculardan da ilgili menajerle ilgili direktif verilerek kendisiyle çalışılmaması istendi.

Bu arada Türkcan'ın Beşiktaş'a getirdiği futbolcular arasında Kevin-Prince Boateng, Ajdin Hasic, Miralem Pjanic, Mert Günok gibi isimler de yer alıyor.

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