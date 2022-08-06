Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Trabzonspor deplasmanda İstanbulspor’u 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Trabzonsporlu futbolcu Eren Elmalı basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezonun ilk maçının kendileri adına çok önemli olduğunu söyleyen Elmalı, “Tüm takımı tebrik ederim, güzel başlangıç oldu. Cuma günkü maça odaklanacağız. Uyum sürecini çok çabuk atlattım. Çok güzel karşılandım. Tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Yıllardır burada oynuyoruz gibi karşılandık. Hocamız sürekli takım savunmasını aşılıyor. Sivasspor maçında da, bu maçta da gol yemedik. Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Eksik yönlerimiz olabilir ama bunları geliştirmeye çalışacağız” dedi.

İstanbulspor - Trabzonspor 0-2 Maç Özeti I Süper Lig'de sezonun ilk golü Andreas Cornelius'tan Süper Lig'de 2022-23 sezonu İstanbulspor - Trabzonspor maçıyla başladı. Son şampiyon Trabzonspor açılışı, Sivasspor'u 4-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı kaldırdığı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yaptı. Süper Lig'in yeni ekibi İstanbulspor'u 0-2 mağlup eden Bordo-Mavililer sezona 3 puanla başlarken goller Andreas Cornelius ve Stefano Denswil'den geldi.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Trabzonspor Kaptanı Uğurcan Çakır, yeni sezonun herkes için hayırlı olmasını ifade ederek, “Bu sezon Fair Play’in konuşulduğu, sakatlıksız bir sezon olur inşallah tüm takımlar adına. İlk maçlar zor oluyor. Buradan galibiyetle ayrıldığımız için mutluyuz. İyi mücadele ettik, iyi koştuk. Galibiyetle başlamak önemliydi ve inşallah devamını getireceğiz. Yeni oyunculara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Giden oyuncular çok kaliteliydi, gelenlerde öyle. Uyum sorununu en aza indirmeye çalışıyoruz. İyi bir uyum yakaladık geçen sene. Bu senede hedefimiz şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmak. Kopenhag’ın maçları daha önce başladı, daha hazır gözüküyorlar ama bizde kalitemize güveniyoruz. İnşallah gruplara kalabiliriz” dedi.

Transferi hakkında sorulan soruya cevap veren Çakır, “Transfer konusunda şuan bir şey yok. Trabzonspor’dayım, Türkiye’nin en büyük camiası benim için. Şuan burada mutluyum. Transfer teklifi gelirse oturur değerlendiririz. Burada çok mutluyum ve Trabzonspor’un başarısına odaklandım” diye konuştu.

Abdullah Avcı İstanbulspor galibiyetini Kazım Koyuncu'ya armağan etti Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 2-0'lık İstanbulspor galibiyetini Kazım Koyuncu'ya armağan etti. Kazım Koyuncu, 2004-2005 sezonunda tribünden izlediği son maç olan İstanbulspor mücadelesinin ardından yaklaşık bir ay sonra vefat etmişti.. Bordo-Mavili ekip sahadan 5-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.