Burak Yılmaz, yeni takımı Fortuna Sittard formasıyla çıktığı ilk lig maçında gol atmayı başardı.
37 yaşındaki santrfor ilk lig maçında 66. dakikada oyuna girdi. Milli futbolcu 87. dakikada ise golle tanışırken, takımının 2. golünü kaydetti.
Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen 37 yaşındaki milli futbolcu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.
Karşılaşma sonunda Ajax sahadan 3-2 galip ayrılırken, Fortuna Sittard takımı sezona mağlubiyetle başlamış oldu.
BURAK YILMAZ'IN AJAX'A ATTIĞI GOL
Burak Yılmaz yeni takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı... Hem futbolcu hem teknik direktör Burak Yılmaz'ın yeni takımı belli oldu... 36 yaşındaki futbolcu Hollanda'nın Fortuna Sittard takımıyla 5 yıllık sözleşme imzaladı. Burak Yılmaz hem futbolcu hem teknik direktör olacak.
Süper Spurs! Tottenham Hotspur - Southampton 4-1 Özet Premier League'in gizli şampiyonluk adayı Tottenham Hotspur, ilk haftayı görkemli bir galibiyetle kapattı. Londra'da Southampton'ı ağırlayan Antonio Conte'nin takımı 0-1 geriye düştüğü maçı 4-1 kazandı.