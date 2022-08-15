Türkiye Gazetesi

Hull City, Fenerbahçe'ye bonservis kazandırmaya devam ediyor. Allahyar Sayyadmanesh'i 4.5, Ozan Tufan'ı ise 3 milyon euroya Acun Ilıcalı'nın sahip olduğu İngiliz ekibine satan Sarı-Lacivertliler, Dimitris Pelkas'tan da ciddi bir gelir elde edecek.

Teknik direktör Jorge Jesus’un planlarında yer almayan Yunan orta saha, satın alma opsiyonuyla Hull City'ye kiralanıyor. İki kulüp anlaşmaya vardı. Pelkas ile sözleşme detaylarını görüşen İngiliz ekibi, transferi kısa süre içinde resmiyete kavuşturacak.

EROL BULUT TRANSFERİ

28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2023’te bitecek sözleşmesinde 1 yıl kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor. Yunan orta saha iki sezon önce teknik direktör Erol Bulut döneminde 2.2 milyon euro bedelle PAOK'tan transfer edilmişti. Fnerbahçe ile 67 maça çıkan futbolcu bu maçlarda 13 gol 8 asistlik performans sergiledi.

Acun Ilıcalı Pelkas'ı Hull City'ye götürmek istiyor Ozan Tufan'ı Hull City'ye transfer ederek Fenerbahçe'ye 3.5 milyon euroluk gelir kazandıran Acun Ilıcalı, Sarı-Lacivertli yönetimden Pelkas'ı kiralık olarak "rica" etti.

SAMATTA GENK'E GİTTİ

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen isimlerden biri olan Mbwana Samatta ise Belçika'ya geri döndü.

Tanzanyalı santrforu Genk'e transferi için Belçika'ya gitti. Samatta, Genk ile bir görüşme yapacak ve daha sonra sağlık kontrolünün ardından sözleşme imzalayacak. Fenerbahçe ile sözleşmesi 2024'e kadar devam eden Samatta geçen sezon Royal Antwerp'te 42 maçta 9 gol 5 asist üretmişti.

Fenerbahçe masada: Maxi pazarlığı İspanyol devinin Uruguaylı golcüsüyle el sıkışan sarı lacivertliler, bonserviste orta yolu bulmaya çalışıyor. Talepler teklif arasında uçurum var ama Fenerbahçe umutlu.

Acun Ilıcalı Türkiye'ye Hull City mağazası açacak! Transferler bitmedi... Acun Ilıcalı'nın geçen sezon satın aldığı Hull City, yeni transferleri için imza töreni düzenledi. Basın toplantısında uzun bir konuşma yapan Acun, Türkiye'de 1-2 transfer daha yapacaklarını açıklarken önümüzdeki ay piyasaya çıkacak olan Hull City ürünlerinin ses getireceğini söyledi. Ünlü medya patronu, Türkiye'ye de bir Hull City mağazası açacağını söyledi.