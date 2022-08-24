Türkiye Gazetesi

Adana Demirspor'un geçen yaz La Liga ekibi Espanyol'dan kiraladığı ve Süper Lig'de sezonu asist kralı olarak tamamlayan Matias Vargas resmen Çin'de...

Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port, Espanyol'a 4 milyon euro bonservis ödeyerek 25 yaşındaki Arjantinli yıldızla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ADI BÜYÜKLERLE DE ANILDI

Transfer sezonunda ismi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'la da anılan Vargas, geçen sezon 36 Süper Lig maçında 5 gol, 13 asistlik bir performans sergilemişti.

Espanyol'un 2019 yazında Velez Sarsfield'dan 10.5 milyon euroya transfer ettiği futboclu kariyerini Çin'de sürdürecek.

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