ERZURUMSPOR - SAMSUNSPOR (2-2) ÖZET İZLE
Stat: Kazım Karabekir
Hakemler: Emre Kargın xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Gökmen Baltacı xx
Erzurumsor FK: Göktuğ xxx, Mustafa Akbaş xxx, Cengizhan xx, Orhan Ovacıklı xxx, Batuhan xxx, Süleyman Koç xx (Rosheuvel dk. 64 x, Muhammed Furkan dk. 90+3 ?), Shala xx, Hasek x (Sefa dk. 83 ?), Estrela xxx, Eren Tozlu xxx, Olanare xxx
Yedekler: Rıdvan Oğuzhan, Ufuk, Fırat, Özgür, Yakup, Hüseyin, Celal Hanalp
Teknik Direktör: Muzaffer Bilazer
Samsunspor: Szumski xx, Alim xx, Zeki Yavru xxx, Mücahit xx, Yusuf xx, Celil xx (Emre dk. 84 ?), Fofana xxx (Douglas dk.77 x), Boldrin xxx, Osman xx (Hasan dk. 84 ?), Harris xx (Novikovas dk. 67 x), Laura xxx
Yedekler: Aykut, Soner, Muhammet Ali, Şener, Ahmet, Sarp
Teknik Direktör: Bayram Bektaş
Goller: Süleyman Koç (dk. 14), Olanare (dk. 52 pen.) (Erzurumspor FK), Laura (dk. 41 ve 45+5) (Samsunspor)
Kırmızı kartlar: Shala (dk. 43), Olanare (dk. 90+7) (Erzurumsor FK)
Sarı kartlar: Orhan Ovacıklı, Shala, Estrela, Göktuğ, Olanare (Erzurumsor FK), Zeki Yavru, Celil, Laura (Samsunspor)
Manisa FK Denizlispor'u 3-2 mağlup ederek sezonun ilk 3 puanını aldı Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Denizlispor'u ağırlayan Manisa FK, 3 puanı 3 golle aldı... İlk hafta evinde Boluspor'a yenilen, 2. haftayı da bay geçen Manisa ekibinde 3-2'lik galibiyeti getiren golleri Batuhan Kör (2) ve Alman orta saha Edgar Prib attı. Mesut Bakkal'ın Denizlispor'u 3 maçta 1 puanda kaldı.
Eyüpspor Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup ederek evinde 2'de 2 yaptı Spor Toto 1. Lig'in 3. haftası Eyüpspor - Yeni Malatyaspor maçıyla başladı. Eyüpspor erken geriye düştüğü maçta 2. yarıda bulduğu gollerle kazanmayı bildi. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetimindeki İstanbul ekibi 3 haftada 7 puan toplarken evinde 2'de 2 yaptı. Süper Lig'e veda eden ve transfer yasağı bulunan Yeni Malatyaspor ise 1 puanda kaldı.