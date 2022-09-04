Türkiye Gazetesi

Premier League'e ilk 2 maçı kaybederek başlayan Manchester United kendine geldi... Yeni teknik direktörü Erik ten Hag ile ilk galibiyetini ezeli rakip Liverpool karşısında alan United, ardından Southampğton ve Leicester City maçlarını da kazanmayı başarmıştı.

Sezona 5 maçta 5 galibiyetle başlayan Mikel Arteta yönetimindeki Arsenal'i 6. haftada ağırlayan Manchester United, Old Trafford'dan 3-1 gaip ayrılarakj seriyi 4 maç çıkardı.

MAGUİRE'I KESMEK İŞE YARADI

95 milyon euroluk yeni transfer Anthony ilk maçında golle tanıştı. İngiliz yıldız Marcus Rashford da 2 gol atarak bu maçı da boş geçmemiş oldu.

Öte yandan, İngiliz Milli stoper Harry Maguire'ı ilk 11'den kesen Erik ten Hag, bu 4 maçlık galibiyet serisinde stoperde Martinez - Varane ikilisini oynattı.

Çağlar Söyüncü Leicester City'de kalabilir! Brighton'dan 5 yiyen Brendan Rodgers topun ağzında Premier League'in 6. haftasında Leicester City'yi ağırlayan Brighton & Hove Albion 3 puanı 5-2'lik galibiyetle aldı. Üst üste 5. yenilgisini alan ve sezona 1 puanla başlayan Leicester City'de teknik direktör Brendan Rodgers'ın kovulmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz medyası Rodgers'ın 7. haftadaki Aston Villa maçına çıkamayacağını yazdı. Kuzey İrlandalı'nın kovulması halinde Çağlar Söyüncü de takımda kalacak.