Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > EuroBasket 2025 heyecanı! 12 Dev Adam çeyrek final için İsveç karşısında

EuroBasket 2025 heyecanı! 12 Dev Adam çeyrek final için İsveç karşısında

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
EuroBasket 2025 heyecanı! 12 Dev Adam çeyrek final için İsveç karşısında
A Milli Basketbol, İsveç, Çeyrek Final, Riga, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu karşılaşmasına çıkacak. Müsabaka Letonya'nın başkenti Riga'da TSİ 12.00'de başlayacak. İsveç ile karşı karşıya gelecek olan ay-yıldızlılar, rakibini mağlup etmesi halinde, Polonya - Bosna Hersek eşleşmesinin galibiyle çeyrek finalde rakip olacak.

EuroBasket 2025'te12 Dev Adam; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı zorlu grubu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.İsveç ise B Grubu'nda Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile karşılaşırken, grubunda tek galibiyetle 4'üncü olarak son 16 turuna yükseldi.

A Milli Basketbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final için İsveç ile karşılaşacak - 1. Resim

MİLLİLER İSTATİSTİKTE AÇIK ARA ÖNDE

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 91,8 sayı, 37,4 ribaund ve 23 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. İsveç ise 80,6 sayı, 33.6 ribaund ve 20 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 21,6 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, İsveç'te ise Pelle Larsson 19,8 sayı ortalamasıyla dikkat çekiyor.

Türkiye ile İsveç, son olarak 18 Ağustos 2023 tarihinde FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde karşılaştı.Milliler bu maçtan 105-84'lük skorla galip ayrılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Nur Biler Yavuzer kimdir, evli mi, kaç yaşında ve nereli?Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Spalletti'nin Fenerbahçe kararı! Teklife cevap verdi, nedeni açıkladı - SporSpalletti'nin Fenerbahçe kararı: Nedeni açıkladıBeşiktaş'a "evet" dedi! Sergen Yalçın'ın ekibine katıldı - SporBeşiktaş'a "evet" dedi! Sergen Yalçın'ın ekibine katıldıSosyal medyada gündem olan Mourinho iddiası! Fenerbahçe'den cevap geldi - SporMourinho iddiası gündem oldu! F.Bahçe'den cevap geldiKüçükçekmece Sinopspor'dan "stat" açıklaması: Bizi gerçekten üzüyor! - SporKüçükçekmece Sinopspor'dan stat açıklaması: Bizi çok üzüyor!Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması! Fenerbahçe maçı öncesi kötü haber - SporTrabzonspor'dan açıklama! Fenerbahçe maçı öncesi kötü haberHakem açıklandı: Türkiye - İspanya maçına tanıdık isim - SporHakem açıklandı: Türkiye - İspanya maçına tanıdık isim
Sonraki Haber Yükleniyor...