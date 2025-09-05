EuroBasket 2025 heyecanı! 12 Dev Adam çeyrek final için İsveç karşısında

EuroBasket 2025'te12 Dev Adam; Letonya, Çekya, Portekiz, Estonya ve Sırbistan ile yer aldığı zorlu grubu namağlup lider tamamlayarak son 16 turuna yükseldi.İsveç ise B Grubu'nda Almanya, Litvanya, Finlandiya, Karadağ ve Büyük Britanya ile karşılaşırken, grubunda tek galibiyetle 4'üncü olarak son 16 turuna yükseldi.

MİLLİLER İSTATİSTİKTE AÇIK ARA ÖNDE

Türkiye, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 91,8 sayı, 37,4 ribaund ve 23 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. İsveç ise 80,6 sayı, 33.6 ribaund ve 20 asist ortalamalarıyla oynuyor.

Ay-yıldızlılarda Alperen Şengün, 21,6 sayı ortalamasıyla takımın en skoreri olurken, İsveç'te ise Pelle Larsson 19,8 sayı ortalamasıyla dikkat çekiyor.

Türkiye ile İsveç, son olarak 18 Ağustos 2023 tarihinde FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası yarı finalinde karşılaştı.Milliler bu maçtan 105-84'lük skorla galip ayrılmıştı.