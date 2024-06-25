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A Milli Takım'ın üst turdaki muhtemel rakibi değişti! Turnuvada büyük sürpriz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
A Milli Takım&#039;ın üst turdaki muhtemel rakibi değişti! Turnuvada büyük sürpriz

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 D grubunda Avusturya lider, Fransa ise 2.sırada üst tura çıktı. A Milli Takımı'mız grubunu 2.sırada tamamlarsa rakibi Avusturya olacak.

EURO 2024'te D grubunda büyük bir sürpriz yaşandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, prestij maçına çıkan Polonya engelini geçemedi ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Aynı grupta Avusturya, zorlu Hollanda maçından 3-2 galip ayrılınca bütün dengeler değişti.

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ AVUSTURYA OLACAK

Puan durumuna göre Fransa'nın rakibi E grubunun ikincisi olacak. Avusturya'nın rakibi ise A Milli Takım'ın yer aldığı F grubunu ikinci sırada tamamlayan ülke olacak. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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