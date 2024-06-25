A Milli Takım'ın üst turdaki muhtemel rakibi değişti! Turnuvada büyük sürpriz
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024 D grubunda Avusturya lider, Fransa ise 2.sırada üst tura çıktı. A Milli Takımı'mız grubunu 2.sırada tamamlarsa rakibi Avusturya olacak.
EURO 2024'te D grubunda büyük bir sürpriz yaşandı. Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, prestij maçına çıkan Polonya engelini geçemedi ve sahadan 1-1'lik sonuçla ayrıldı. Aynı grupta Avusturya, zorlu Hollanda maçından 3-2 galip ayrılınca bütün dengeler değişti.
TÜRKİYE'NİN RAKİBİ AVUSTURYA OLACAK
Puan durumuna göre Fransa'nın rakibi E grubunun ikincisi olacak. Avusturya'nın rakibi ise A Milli Takım'ın yer aldığı F grubunu ikinci sırada tamamlayan ülke olacak.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi