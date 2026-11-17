Uluslar A Ligi 2. Grup'ta mücadele eden Sırbistan'ın deplasmanda Yunanistan'a 1-0 mağlup olmasıyla Türkiye, en kötü iki son sıradaki takım arasında yer aldı ve Çekya ile birlikte B Ligi'ne düştü.

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı ve son maçında Fransa'ya 2-1 mağlup olarak A Ligi 1. Grup'u puansız tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın ligde kalma umutları, Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasının ardından son buldu.

İKİ TAKIM A LİGİ İÇİN PLAY-OFF OYNAYACAK

A Ligi 2. Grup'ta Yunanistan karşısında sahadan 1-0'lık yenilgiyle ayrılan Sırbistan, grubu puansız ve eksi 8 averajla son sırada tamamladı. Bu sonuçla -11 averajda kalan Türkiye, son sıradaki takımların karşılaştırmasında Galler ve Sırbistan'ın gerisinde kaldı.

TÜRKİYE VE ÇEKYA KÜME DÜŞTÜ

A Milli Futbol Takımı, Fransa karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından başlayan umutlarını Sırbistan'ın Yunanistan karşısında aldığı sonuçla yitirdi. A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları arasında yapılan değerlendirmede Çekya (puansız -11 averaj) ve Türkiye, en kötü iki takım olarak UEFA Uluslar B Ligi'ne düştü. Ay yıldızlılar, yeni sezonda UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi'nde mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı

GÜNEŞ VE LUCESCU DÜŞÜRDÜ

A Millî Takım, 2018-19 sezonunda B Ligi’nde başladığı Uluslar Ligi macerasında Mircea Lucescu ile grup sonuncusu oldu. C Ligi’ne düşmesi gerekiyordu ancak format değişince B Ligi’nde kaldı. 2020-21’de Şenol Güneş döneminde yine grup sonuncusu olan Türkiye, C Ligi’ne düştü.

KUNTZ ÇIKARDI

2022-23’te Stefan Kuntz ile grup birincisi olarak yeniden B Ligi’ne yükseldi. Vincenzo Montella döneminde, 2024-25’te grup ikincisi olan Türkiye, Macaristan’ı play-off maçlarında 3-1 ve 3-0 yenerek A Ligi’ne çıktı. 2026-27 döneminde ise Montella ve Sergen Yalçın yönetiminde sıfır çektik!

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