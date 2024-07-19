Acun Ilıcalı övgüler yağdırmıştı! Jaden Philogene için 16 milyon euro ödenecek

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Hull City'den eski futbolcusu Jaden Philogene'yi renklerine bağladığını duyurdu.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, geçen sezon kadrosuna kattığı Jaden Philogene'yi Aston Villa'ya geri gönderdi.

Premier Lig ekibinin yaptığı açıklamada "2023/24 sezonunda Tigers'la etkileyici bir sezon geçirdikten sonra Villa'ya geri dönüyor. Bodymoor Heath Akademisi mezunu olan oyuncu, 2021 yılında kulüpteki ilk A takımı maçına çıktı ve ardından Stoke City ve Cardiff City'de kiralık olarak forma giydi." ifadeleri yer aldı.

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Aston Villa, yaklaşık 16 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.

Hull City'de 33 maça çıkan 22 yaşındaki yıldız, 12 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda "Bir sağ açık aldım, aklın hayalin durur. Şu ismi bir kenara yazar mısın: Jaden Philogene" ifadelerini dile getirmişti.