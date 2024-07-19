Fenerbahçe, dev transferde mutlu sona ulaştı! Youssef En-Nesyri'nin maliyeti açıklandı

Yeni sezona büyük umutlarla hazırlanan Fenerbahçe, aradığı golcüyü Sevilla'da buldu. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı.

Jose Mourinho önderliğinde 10 yıllık Süper Lig şampiyonluğuna son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer sezonu hareketli geçiyor.

Son 1 haftada Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Saint-Maximin'i kadrosuna katan Sarı-lacivertliler, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi de kadrosuna katıyor.

EN-NESYRI FENERBAHÇE'DE

Sports Digitale'nin haberine göre; Faslı oyuncunun 4 yıllık sözleşme imzalayarak senelik 4 milyon euro maaş kazacağı belirtildi.

Ayrıca yıldız oyuncunun sözleşmesinde başarı bonusunun da olacağı öğrenildi.

En-Nesyri'nin bonservisi için de en az 15 milyon euro ödenmesi bekleniyor.