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Fenerbahçe, dev transferde mutlu sona ulaştı! Youssef En-Nesyri'nin maliyeti açıklandı

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Fenerbahçe, dev transferde mutlu sona ulaştı! Youssef En-Nesyri&#039;nin maliyeti açıklandı
Fenerbahçe, Transfer Sezonu, Haber

Spor Haberleri

Yeni sezona büyük umutlarla hazırlanan Fenerbahçe, aradığı golcüyü Sevilla'da buldu. Sarı-lacivertliler, Youssef En-Nesyri ile anlaşmaya vardı.

Jose Mourinho önderliğinde 10 yıllık Süper Lig şampiyonluğuna son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer sezonu hareketli geçiyor.

Son 1 haftada Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Saint-Maximin'i kadrosuna katan Sarı-lacivertliler, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri'yi de kadrosuna katıyor.

Fenerbahçe, dev transferde mutlu sona ulaştı! Youssef En-Nesyri'nin maliyeti açıklandı - 1. Resim

EN-NESYRI FENERBAHÇE'DE 

Sports Digitale'nin haberine göre; Faslı oyuncunun 4 yıllık sözleşme imzalayarak senelik 4 milyon euro maaş kazacağı belirtildi.

Ayrıca yıldız oyuncunun sözleşmesinde başarı bonusunun da olacağı öğrenildi.

En-Nesyri'nin bonservisi için de en az 15 milyon euro ödenmesi bekleniyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
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