Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Corinthians'ın genç yıldızı Wesley 2005 yılında doğdu

Transfer sezonuna hızlı başlangıç yapan Fenerbahçe şimdi ise yönünü Brezilya'ya çevirdi. Corinthians'ın genç yıldızı Wesley'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

Fenerbahçe, Corinthians'ın yıldızı Wesley için 18 milyon euro teklif etti

Fenerbahçe, Corinthians'ın yıldızı Wesley için 18 milyon euro teklif etti

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Wesley'i 18 milyon Euro'ya transfer edeceği iddia edildi.

UOL Esporte'nin haberine göre kanat hücumcusu için sarı-lacivertliler Brezilya ekibi Corinthians'a teklif sundu.

İddiaların ortaya çıkmasının ardından taraftarlar tarafından Wesley'in kaç yaşında olduğu ve 2023-2024 sezonu istatistikleri merak edilmeye başlandı.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER İÇİN TEKLİF YAPTIĞI WESLEY KAÇ YAŞINDA?

Wesley, 2005 yılında Brezilya'nın Sau Paulo şehrinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ WESLEY İSTATİSTİKLERİ

Wesley bu sezon Corinthians ile toplam 38 maçta forma giydi.

2 bin 567 dakika süre alan genç yıldız sezon boyunca toplam 5 gol ve 3 asist yaptı.

Sadece 4 sarı kart gören futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değeri bulunuyor.