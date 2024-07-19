Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Corinthians'ın genç yıldızı Wesley 2005 yılında doğdu

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Corinthians'ın genç yıldızı Wesley 2005 yılında doğdu

Düzenleyen: / Kaynak: TGRT HABER
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;ye transfer olacağı iddia edilen Corinthians&#039;ın genç yıldızı Wesley 2005 yılında doğdu
Jose Mourinho, Fenerbahçe, Wesley, Haber

Haberler Haberleri  / TGRT HABER

Transfer sezonuna hızlı başlangıç yapan Fenerbahçe şimdi ise yönünü Brezilya'ya çevirdi. Corinthians'ın genç yıldızı Wesley'nin Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edildi.

Dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde yeni sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Wesley'i 18 milyon Euro'ya transfer edeceği iddia edildi.

UOL Esporte'nin haberine göre kanat hücumcusu için sarı-lacivertliler Brezilya ekibi Corinthians'a teklif sundu.

İddiaların ortaya çıkmasının ardından taraftarlar tarafından Wesley'in kaç yaşında olduğu ve 2023-2024 sezonu istatistikleri merak edilmeye başlandı. 

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Corinthians'ın genç yıldızı Wesley 2005 yılında doğdu - 1. Resim

FENERBAHÇE'NİN TRANSFER İÇİN TEKLİF YAPTIĞI WESLEY KAÇ YAŞINDA?

Wesley, 2005 yılında Brezilya'nın Sau Paulo şehrinde dünyaya geldi.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ WESLEY İSTATİSTİKLERİ

Wesley bu sezon Corinthians ile toplam 38 maçta forma giydi.

2 bin 567 dakika süre alan genç yıldız sezon boyunca toplam 5 gol ve 3 asist yaptı.

Sadece 4 sarı kart gören futbolcunun Transfermarkt verilerine göre 10 milyon Euro değeri bulunuyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: TGRT HABER
Ata Demirer'den milyonluk yatırım!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sinan Ateş davasında Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi - HaberlerSinan Ateş davasında Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiŞili'de 7,4 şiddetindeki depremin derinliği 117 kilometre olarak ölçüldü - HaberlerŞili'de 7,4 şiddetindeki depremin derinliği 117 kilometre olarak ölçüldüVergi Paketi Meclis’ten geçti! Emekli olanlara 5 puanlık indirim kaldırılıyor - HaberlerVergi Paketi Meclis’ten geçti! Emekli olanlara 5 puanlık indirim kaldırılıyorMetrobüs hattının Söğütlüçeşme yönündeki Beşyol durağı 19 Temmuz'da yol çalışmaları nedeniyle hizmet vermiyor - HaberlerMetrobüs hattının Söğütlüçeşme yönündeki Beşyol durağı 19 Temmuz'da yol çalışmaları nedeniyle hizmet vermiyor19 Temmuz günü sabah saatlerinde Denizbank mobil uygulamasında bağlantı sorunu yaşandı - Haberler19 Temmuz günü sabah saatlerinde Denizbank mobil uygulamasında bağlantı sorunu yaşandı"Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata ODTÜ Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun oldu - Haberler"Ayşe tatile çıksın" parolasına ilham veren Prof. Dr. Ayşe Güneş Ayata ODTÜ Sosyal Bilimler Bölümü'nden mezun oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...