Fenerbahçe, Corinthians'ın yıldızı Wesley için 18 milyon euro teklif etti

Yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe için flaş bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertli takımın, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Wesley için 18 milyon euro'luk teklif yaptığı ifade edildi.

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Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Yaz transfer döneminin geride kalan diliminde; Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Maximin'i alan, En-Nesyri'yi ise imza aşamasına getiren sarı-lacivertliler için çarpıcı bir iddia gündeme geldi.

18 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

UOL Esporte'nin haberine göre Fenerbahçe, Corinthians'ın genç yıldızı Wesley için 18 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Ancak Brezilya temsilcisi 19 yaşındaki kanat için 30 milyon Euro talep ediyor. Kanarya'nın önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapacağı belirtiliyor.

Mourinho'nun genç yıldızı Roma'da çalıştığı dönemde de takip ettiği öğrenildi.

Corinthians ile 38 maça çıkan Wesley, 5 gol atarken 3 de asist yaptı. 19'luk genç ismin kulübüyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.