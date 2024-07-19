Transfer Faslı! Fener, En Nesyri ile birlikte Sofyan Amrabat için de pusuya yattı

Manchester United, Amrabat’ın 20 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmayacağını hafta sonuna kadar Fiorentina’ya bildirecek. Çıkacak karara göre hareket edilecek

Fenerbahçe transferde şaha kalktı. Şimdiye kadar dört oyuncuya imza attıran sarı lacivertliler, En Nesyri’de sona yaklaştı. Mourinho’lu Kanarya, şimdi de geçen sezon Manchester United’da kiralık olarak forma giyen Sofyan Amrabat için pusuya yattı. Galatasaray’ın transfer gündemine gelen ve Faslı oyuncuyla o dönemde Sportif AŞ başkan vekili olan Erden Timur el sıkışmış ancak başkan Dursun Özbek veto edince imza gerçekleşmemişti. Bir dönem Galatasaray’da oynayan Nordin Amrabat’ın kardeşi olan Sofyan, Fiorentina’nın oyuncusu.

9 MİLYONA KİRALANDI

Geçtiğimiz sezonun başında İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan Manchester United’a 9 milyon avro karşılığında kiralık olarak katılan Faslı ön libero, sezonun tamamlanmasıyla birlikte takımına dönmüştü. Manchester United’ın 20 milyon avroluk satın alma opsiyonunu kullanmak için hafta sonuna kadar süresi var. Kırmızıların kararına göre sarı lacivertliler Amrabat için harekete geçecek. Bir başka deyişle sarı lacivertliler, önünüzdeki hafta başında Faslı En Nesyri ile birlikte vatandaşı Sofyan Amrabat’ı birlikte İstanbul’a getirebilir.

ALLAN SAİNT-MAXİMİN'DEN MESAJ: BENİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU

F.Bahçe’nin 8 milyon avroya Al Ahli’den bir yıllığına kiraladığı Allan Saint-Maximin, eski kulübüne veda mesajında ‘Yakında buluşacağız” dedi. Arabistan’dan bu kadar çabuk ayrılmayı beklemediğini söyleyen Maximin “Ama hayat sürprizlerle dolu. Yeni bir mücadeleye girişme zamanı geldi. Bana gelecek sezon başka bir yerde oynamam ve belki kiralık sürem bittikten sonra tekrar geri dönmem gerektiği anlatıldı” ifadelerini kullandı.

EMRE MOR YOLCU

Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’ı transferiyle birlikte F.Bahçe’de beş tane sağ kanat oyuncusu oldu. Teknik direktör Jose Mourinho’nun raporuna göre Emre Mor’un takımdan gönderilmesine karar verildi. Eyüpspor’un istediği Emre Mor’un menajeri İstanbul’a geldi.