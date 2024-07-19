TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik tebrik mesajlarında Fenerbahçe detayı şaşırttı

Ankara'da gerçekleşen genel kurulda 5 oy farkla Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'na tebrik mesajları yağdı. 'Bu seçim bizim için yok hükmündedir' çıkışında bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan ise farklı bir hamle geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TFF Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti

Mecnun Otyakmaz, TFF seçimlerinin ardından konuştu!' 'Ne varsa düzeltmek adına geliyoruz'

Mecnun Otyakmaz, TFF seçimlerinin ardından konuştu!' 'Ne varsa düzeltmek adına geliyoruz'

İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda 134 oy alarak yeni başkan seçildi.

Mehmet Büyükekşi'ye 5 oy fark atan Hacıosmanoğlu, delegelerin tercih ettiği isim oldu.

Tarihi seçim sonrası futbol camiasından Hacıosmanoğlu ve yönetimine tebrik mesajları yağdı.

Kongrede konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bu seçim bizim için yok hükmündedir' çıkışını yaparak iki adaya da oy vermeyeceklerinin sinyalini vermişti.

Yeni seçilen yönetime Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray, tebrik mesajı paylaşırken, Fenerbahçe camiasından henüz bir paylaşım gelmedi.

GALATASARAY

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik ediyor; görevlerinde başarılar diliyoruz.

BEŞİKTAŞ

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığına seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulunu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.

TRABZONSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda Başkanlığa seçilen eski başkanlarımızdan Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, yönetim kuruluyla birlikte kendisine başarılar diliyoruz.

ALANYASPOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda başkan seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, başarılar dileriz.

SİVASSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağan seçimli mali genel kurul toplantısı sonucunda başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.

BAŞAKŞEHİR FK

Türkiye Futbol Federasyonu Mali ve Seçimli Genel Kurulu sonucu başkanlık görevine seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulunu tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz.

ADANA DEMİRSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu'nu tebrik eder, yeni görevlerinde başarılar dileriz.

KAYSERİSPOR

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda Başkanlığa seçilen Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu’nu ve yönetim kurulunu tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyoruz.

KASIMPAŞA

Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda Başkan seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu’nu tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.