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Adım adım Trabzon'a! Ozan Tufan’da iş imzaya kaldı 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adım adım Trabzon&#039;a! Ozan Tufan’da iş imzaya kaldı 

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzon'da hedef güçlü kadro... Bordo mavililer Nwakaeme’den sonra ikinci büyük bombasını Ozan Tufan ile patlatmak üzere.

Trabzonspor, Ozan Tufan konusunda geri sayıma geçti. Hull City forması giyen ve 2025’e kadar mukavelesi olan orta sahanın çok yönlü ismi Abdullah Avcı’nın devreye girmesiyle ikna edilmişti.

ACUN İLE ORTA YOL BULUNDU

Ozan Tufan’ın transferi Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı ile pazarlığa kalmıştı. Ertuğrul Doğan da, Ilıcalı ile görüşüp orta yolu buldu. Transfer bu hafta içinde resmiyet kazanacak.

EGEMEN KORKMAZ AYRILDI

Bu arada Abdullah Avcı’nın yardımcısı Egemen Korkmaz bir numaralı teknik adam olmak için Trabzon’dan ayrıldı. Avcı’nın yardımcılığına Önder Karaveli getirildi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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