Adım adım Trabzon'a! Ozan Tufan’da iş imzaya kaldı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Trabzon'da hedef güçlü kadro... Bordo mavililer Nwakaeme’den sonra ikinci büyük bombasını Ozan Tufan ile patlatmak üzere.
Trabzonspor, Ozan Tufan konusunda geri sayıma geçti. Hull City forması giyen ve 2025’e kadar mukavelesi olan orta sahanın çok yönlü ismi Abdullah Avcı’nın devreye girmesiyle ikna edilmişti.
ACUN İLE ORTA YOL BULUNDU
Ozan Tufan’ın transferi Hull City’nin sahibi olan Acun Ilıcalı ile pazarlığa kalmıştı. Ertuğrul Doğan da, Ilıcalı ile görüşüp orta yolu buldu. Transfer bu hafta içinde resmiyet kazanacak.
EGEMEN KORKMAZ AYRILDI
Bu arada Abdullah Avcı’nın yardımcısı Egemen Korkmaz bir numaralı teknik adam olmak için Trabzon’dan ayrıldı. Avcı’nın yardımcılığına Önder Karaveli getirildi.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi