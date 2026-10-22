World Winners Cup 2026’yı Alanya’ya getiren isimlerden Adil Müftüoğlu, 26 Ekim-1 Kasım’da 33 ülkeden 48 takımın katılacağı organizasyonun kentin spor turizmine katkı sağlayacağını söyledi. Müftüoğlu, gelecek yıllarda dünya futbolunun efsane isimlerinden Ronaldinho’yu da Alanya’da ağırlamak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

World Winners Cup 2026'yı Türkiye'ye getiren isimlerden olan Adil Müftüoğlu, Alanya'nın turizminin artık yaz aylarına sıkışmayacağını, bölgenin güzelliklerini bütün dünyanın göreceğini söyledi

DEV ORGANİZASYON

Bir hayalin peşinden yıllarca koştular, şimdi dünyanın en iyilerini Alanya’da ağırlamaya hazırlanıyorlar. Türkiye’de plaj futbolunun ilk adımlarının atıldığı şehir, 26 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında World Winners Cup 2026 ile yeniden dünya sahnesine çıkacak. Beş kıtadan 33 ülkenin 48 takımını buluşturacak organizasyon, Alanya’nın uluslararası spor turizmindeki iddiasına da ev sahipliği yapacak. Plaj Futbolu Millî Takımı’nın eski futbolcusu ve teknik direktörü Adil Müftüoğlu için bu organizasyonun anlamı çok daha büyük. Çünkü bugün gerçeğe dönüşen bu buluşma, yıllar önce futbolcu olarak başladığı yolculukta kurduğu bir hayalin eseri.





Alanya’da turizm sezonu uzuyor! World Winners Cup için geri sayım başladı

DÜNYA ALANYA'DA BULUŞACAK

Müftüoğlu, yıllar öncesinden getirilmesi için çalışmalarına başladığı organizasyona Alanya'nın ev sahipliği yapmasının kendisi için tarifsiz bir mutluluk olduğunu belirterek, "Biz bu yola çıktığımızda, önce futbolcu, ardından teknik direktör olarak hep böyle büyük organizasyonların hayalini kurduk. Plaj Futbolu Millî Takımı eski kaptanı Ferit Yücel Ergün ve Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'le birlikte her fırsatta, 'Alanya’da bir Dünya Kupası düzenleyeceğiz’ dedik. Çünkü Alanya, bu kapasiteye sahip bir şehir" dedi. Müftüoğlu’nun yıllar önce dile getirdiği hayal, şimdi dünyanın farklı coğrafyalarından gelen takımların aynı kumda buluşmasıyla gerçeğe dönüşüyor.

Alanya’da turizm sezonu uzuyor! World Winners Cup için geri sayım başladı

EKONOMİ CANLANACAK

Yaklaşık 14 bin metrekarelik alana yayılan, üç uluslararası sahası ve 3 bin 300 kişilik tribün kapasitesi bulunan 23 Projects Alanya Uluslararası Plaj Sporları Merkezinde düzenlenecek turnuvanın, sezonun sonbahara uzandığı dönemde kentte ekonomik hareketlilik oluşturması bekleniyor.

RONALDİNHO MÜJDESİ!

Alnya World Winners Cup 2026 gelecek senelerde daha da büyüyecek. Dünya futbolunun eski yıldızlarının Alanya'ya gelmesinin hayalini kurduklarını söyleyen Adil Müftüoğlu, ilk olarak Brezilyalı efsane Ronaldinho'yu organizasyona getirmek istediklerini, bu doğrultuda çalışmalara şimdiden başladıklarını açıkladı.

Alanya’da turizm sezonu uzuyor! World Winners Cup için geri sayım başladı



Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk: Alanya, yalnızca doğal güzellikleri, tarihi, gastronomisi ve kültürüyle değil, spor turizmiyle de öncü şehirlerden biri. Organizasyonların sürekliliğini sağlamak ve uluslararası federasyonlar nezdinde başarıyla gerçekleştirilmesini sağlamak da büyük önem taşıyor.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan: Hedefimiz, üç yıl üst üste düzenlenmesi planlanan World Winners Cup organizasyonunu, gelecek yıllarda binlerce sporcunun ve izleyicinin buluştuğu çok daha büyük bir etkinliğe dönüştürmek istiyoruz.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik: Spor organizasyonları Alanya’nın uluslararası alandaki marka değerini güçlendiriyor. Diğer organizasyonlarda olduğu gibi bu turnuvayı da alnımızın akıyla tamamlayacağımıza inanıyorum.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala