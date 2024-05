Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert ifadeler: Topunuz gelin, kaçmayın

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim öncesi kendisine rakip çıkan Aziz Yıldırım'a yönelik gündem olacak açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın 6 sene önceki dönemine değinen Koç, 'kaçmayın' vurgusunu yaptı.

Fenerbahçe başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında süren sözlü tartışma sürüyor.

Haziran ayında yapılacak seçim öncesi açıklamalarda bulunan Ali Koç, Yıldırım'a tepki gösterdi.

Aziz Yıldırım'a sert ifadeler kullanan Koç, "Sayın Aziz Yıldırım, siz çıldırdınız mı? Akli melekelerinizi mi kaybettiniz? İşi yarışa sokan sizdiniz. 100 dediniz, 150 dediniz, euro dediniz, TL dediniz. Bu işleri konuşmaktan ben utanıyorum. Topunuz gelin demiştim. Tek gelin, topunuz gelin. Ama gelin. Kaçmayın." açıklamasında bulundu.

ALİ KOÇ'TAN AZİZ YILDIRIM'A: BU KULÜP 6 SENE ÖNCESİNE DÖNEMEZ

Aziz Yıldırım'a eleştirilerde bulunan Ali Koç, "Fenerbahçemize her türlü haksızlığı her türlü adaletsizliği hatta her türlü saldırıyı yapanlara karşı geldiğimiz günden beri mücadele ettik. Mücadelenin dozajı arttı. Sayın Aziz Yıldırım kuvvetliyken yapmadınız da şimdi nasıl yapacağınızı bir anlatmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Bu kulüp 6 sene öncesine dönemez. Hepimiz kulübümüzü şampiyon yapmak istiyoruz. Ama ne demek borç beni ilgilendirmez? Nasıl ilgilendirmez?" ifadelerini kullandı.