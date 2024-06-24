Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Almanya ve İsviçre üst turda! Beraberlik iki tarafa da yaradı

Almanya ve İsviçre üst turda! Beraberlik iki tarafa da yaradı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almanya ve İsviçre üst turda! Beraberlik iki tarafa da yaradı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Euro 2024 A Grubu'nda Almanya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Almanya ve İsviçre bir üst tura yükseldi.

Euro 2024 A Grubu son maçında İsviçre ve Almanya karşılaştı. İsviçre, 29. dakikada Ndoye ile öne geçti.

Almanya 90+2'de Füllkrug ile skoru eşitledi.

ALMANYA LİDER ÇIKTI

Almanya grubu 7 puanla lider bitirirken, İsviçre 5 puanla grubu ikinci bitirdi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Uzman çavuş motosiklet kazasında hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
EURO 2024'te korkutan anlar! Yıldız oyuncu ambulansla hastaneye kaldırıldı - SporEURO 2024'te korkutan anlar!Arda Güler ve Montella arasında yaşananlara dair TFF'den açıklama - SporArda Güler ve Montella arasında yaşananlara dair TFF'den açıklamaMontella ve Arda Güler arasında ne yaşandı? İşte Türkiye'nin konuştuğu görüntülerin perde arkası - SporMontella ve Arda Güler arasında ne yaşandı?Çekya'nın yıldızı Patrick Shick, sakatlığı sebebiyle Türkiye maçında forma giyemeyecek - SporÇekya'nın gol makinesi sakatlandı!Fenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Al-Shabab ile olan sözleşmesini uzattı - SporFenerbahçe'nin eski hocası Vitor Pereira, Al-Shabab ile olan sözleşmesini uzattıEskrimde Erkek Kılıç Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu! Zafer Arda Güler'in ikonik sevinci ile kutlandı - SporErkek Kılıç Milli Takımı'ndan madalya
Sonraki Haber Yükleniyor...