Almanya ve İsviçre üst turda! Beraberlik iki tarafa da yaradı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Euro 2024 A Grubu'nda Almanya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Almanya ve İsviçre bir üst tura yükseldi.
Euro 2024 A Grubu son maçında İsviçre ve Almanya karşılaştı. İsviçre, 29. dakikada Ndoye ile öne geçti.
Almanya 90+2'de Füllkrug ile skoru eşitledi.
ALMANYA LİDER ÇIKTI
Almanya grubu 7 puanla lider bitirirken, İsviçre 5 puanla grubu ikinci bitirdi.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi