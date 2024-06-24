Almanya ve İsviçre üst turda! Beraberlik iki tarafa da yaradı

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 24 Haziran 2024 00:09 - Güncelleme: 24 Haziran 2024 00:12 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Euro 2024 A Grubu'nda Almanya ile İsviçre 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Almanya ve İsviçre bir üst tura yükseldi.