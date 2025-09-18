Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Almanya'ya götürülmemişti! Osimhen'den bir kötü haber daha

Almanya'ya götürülmemişti! Osimhen'den bir kötü haber daha

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almanya&#039;ya götürülmemişti! Osimhen&#039;den bir kötü haber daha
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Eintracht Frankfurt maçıyla açıyor. Sarı-kırmızılılar, Almanya'daki zorlu karşılaşmada Victor Osimhen'den yararlanamayacak. Nijerya Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlık sebebiyle Süper Lig'deki Eyüpspor maçını kaçıran yıldız golcüden bir kötü haber daha geldi.

Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Nijerya Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Victor Osimhen, Almanya kafilesinde yer almadı. Ağrıları devam eden 26 yaşındaki golcünün sahalara dönüş tarihi uzayabilir.

Almanya'ya götürülmemişti! Osimhen'den bir kötü haber daha - 1. Resim

KONYASPOR MAÇINI DA KAÇIRABİLİR

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Eyüpspor karşısında forma giyemeyen, Frankfurt mücadelesinde de takım arkadaşlarını yalnız bırakan Osimhen'in, 22 Eylül Pazartesi günü Süper Lig'deki Konyaspor maçında forma giymesi de zor gözüküyor.

Almanya'ya götürülmemişti! Osimhen'den bir kötü haber daha - 2. Resim

LIVERPOOL PLANI

Napoli'den 75 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Nijeryalı golcünün, Devler Ligi'nde Liverpool ile 30 Eylül'de iç sahada oynanacak kritik müsabakaya kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Veliaht dizisi uyarlama mı, gerçek hikaye mi, kurgu mu? Dizinin konusu dikkat çekti!Mossad Direktörü Barnea'dan skandal açıklama! "Tahran'da henüz kullanmadığım kabiliyetlerim var''
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kayserispor'a kötü haber! Carlos Mane'nin kaçıracağı maçlar belli oldu - SporKayserispor'a kötü haber! İşte Mane'nin kaçıracağı maçlar..."Hesap zamanı" paylaşımı gündem oldu! TFF'den Fenerbahçe'ye cevap geldi - SporTFF'den Fenerbahçe'ye cevap geldiFIFA Dünya Sıralaması açıklandı: Milli Takım'ın yeri belli oldu - SporFIFA Dünya Sıralaması: Milli Takım'ın yeri belli olduBurak Yılmaz'dan Trabzonspor açıklaması: Güzel bir meydan okuma - SporBurak Yılmaz'dan Trabzonspor açıklaması: Meydan okumaJose Mourinho, Benfica'da! Anlaşma detayları ortaya çıktı: Maaşı tarihe geçecek - SporAnlaşma detayları: Maaşı tarihe geçecekTFF 1'inci Lig'de 6'ncı hafta hakemleri açıklandı - SporTFF 1'inci Lig'de 6'ncı hafta hakemleri açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...