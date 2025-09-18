Almanya'ya götürülmemişti! Osimhen'den bir kötü haber daha
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde sezonu Eintracht Frankfurt maçıyla açıyor. Sarı-kırmızılılar, Almanya'daki zorlu karşılaşmada Victor Osimhen'den yararlanamayacak. Nijerya Milli Takımı'nda geçirdiği sakatlık sebebiyle Süper Lig'deki Eyüpspor maçını kaçıran yıldız golcüden bir kötü haber daha geldi.
Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt ile kozlarını paylaşacak. Nijerya Milli Takımı'nda sakatlık geçiren Victor Osimhen, Almanya kafilesinde yer almadı. Ağrıları devam eden 26 yaşındaki golcünün sahalara dönüş tarihi uzayabilir.
KONYASPOR MAÇINI DA KAÇIRABİLİR
Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Eyüpspor karşısında forma giyemeyen, Frankfurt mücadelesinde de takım arkadaşlarını yalnız bırakan Osimhen'in, 22 Eylül Pazartesi günü Süper Lig'deki Konyaspor maçında forma giymesi de zor gözüküyor.
LIVERPOOL PLANI
Napoli'den 75 milyon euro bonservis karşılığında transfer edilen Nijeryalı golcünün, Devler Ligi'nde Liverpool ile 30 Eylül'de iç sahada oynanacak kritik müsabakaya kadar tam hazır hale gelmesi bekleniyor.
