Altay Bayındır hakkında flaş gelişme! Geleceğine dair kararını verdi

Altay Bayındır hakkında flaş gelişme! Geleceğine dair kararını verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altay Bayındır hakkında flaş gelişme! Geleceğine dair kararını verdi
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Manchester United, Belçikalı kaleci Senne Lammens için görüşmelere başladı. Bu gelişme, İngiliz ekibinde forma şansı bulamayan milli kaleci Altay Bayındır’ın ayrılık ihtimalini güçlendirdi.

Premier Lig ekibi Manchester United, Royal Antwerp'in Belçikalı kalecisi Senne Lammens'i transfer etmek için görüşmelere başladı. Bu durum milli kaleci Altay Bayındır'ı yakından ilgilendiriyor.

İngiliz basınına göre verilen şansı iyi kullanamadığı düşünülen ve 2027'ye kadar mukavelesi olan Bayındır, kendisine kulüp bakıyor.

Beşiktaş'ın kanat borsasında yeni gözdesi! Chelase ile anlaşma tamam
