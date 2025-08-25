Altay Bayındır hakkında flaş gelişme! Geleceğine dair kararını verdi

Premier Lig ekibi Manchester United, Royal Antwerp'in Belçikalı kalecisi Senne Lammens'i transfer etmek için görüşmelere başladı. Bu durum milli kaleci Altay Bayındır'ı yakından ilgilendiriyor.

İngiliz basınına göre verilen şansı iyi kullanamadığı düşünülen ve 2027'ye kadar mukavelesi olan Bayındır, kendisine kulüp bakıyor.