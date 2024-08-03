Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Altın madalya kazanan Joshua Cheptegei, Olimpiyat rekoru kırdı

Altın madalya kazanan Joshua Cheptegei, Olimpiyat rekoru kırdı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Altın madalya kazanan Joshua Cheptegei, Olimpiyat rekoru kırdı

Spor Haberleri

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Ugandalı atlet Joshua Cheptegei, erkekler 10 bin metrede olimpiyat rekoru kırarak altın madalyaya uzandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın atletizm branşında Ugandalı Joshua Cheptegei, olimpiyat rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta erkekler 10 bin metre yarışı yapıldı.

Altın madalya kazanan Joshua Cheptegei, Olimpiyat rekoru kırdı - 1. Resim

Ugandalı Joshua Cheptegei, 26.43.14'lük derecesiyle, Pekin 2008'de Etiyopyalı Kenenisa Bekele'ye (27.01.17) ait olimpiyat rekorunu kırarak altın madalyayı kazandı.

Aynı disiplinde Etiyopyalı Berihu Aregawi 26.43.44'le gümüş, ABD'li Grant Fisher 26.43.46'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.

Düzenleyen:  - Spor
Okan Buruk açıkladı! Sakatlığı bulunan Galatasaraylı oyuncu Beşiktaş'a karşı oynamayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Okan Buruk açıkladı! Sakatlığı bulunan Galatasaraylı oyuncu Beşiktaş'a karşı oynamayacak - SporGalatasaray'da Beşiktaş maçı öncesi sakatlıkMourinho'dan sürpriz karar! Ferdi Kadıoğlu'na yeni görev verildi - SporMourinho'dan sürpriz Ferdi Kadıoğlu kararıTSYD Ankara Kupası'nda şampiyon belli oldu! Ankaragücü - Gençlerbirliği finalinde 4 gol var - SporTSYD Ankara Kupası'nda şampiyon belli oldu!Beşiktaş, Emirhan Topçu'yu duyurdu! 'Kalbinin en orta yerinde' - SporBeşiktaş, yeni transferini duyurduInter'in dünyaca ünlü golcüsü Süper Lig yolunda - SporInter'in dünyaca ünlü golcüsü Süper Lig yolundaGalatasaray, Manchester City'in yıldızını istiyor! Orta saha transferi için geri sayım başladı - SporGalatasaray'a Manchester City'den orta saha
Sonraki Haber Yükleniyor...