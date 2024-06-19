Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Amrabat çok yakın! Manchester United’ın Faslı yıldızı için geri sayıma geçildi

Amrabat çok yakın! Manchester United’ın Faslı yıldızı için geri sayıma geçildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Amrabat çok yakın! Manchester United’ın Faslı yıldızı için geri sayıma geçildi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transfer haberleriyle ün yapan İtalyan gazeteci Di Marzio sarı kırmızılıların Sofyan Amrabat’ın transferinde büyük aşama kaydettiğini ifade etti

Son iki yılı şampiyon bitiren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı kırmızılıların, son olarak Manchester United’da kiralık olarak forma giyen Faslı futbolcu Sofyan Amrabat’ın transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Faslı futbolcunun yeni takımının birkaç hafta içinde netleşeceğini ve Galatasaray’ın bu transferi bitirmeye çok yakın olduğunu aktardı.

M. UNİTED'DA 30 MAÇ 

Sarı kırmızılıların 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerini sürdüğü ifade edilirken, Faslı futbolcunun M. United’da kalma ihtimalini de zorladığı belirtildi. Bonservisi İtalya Serie A ekibi Fiorentina’da bulunan Amrabat, kiralık olarak forma giydiği Manchester United’da 30 maçta görev alırken, gol ve asist katkısı yapamadı. Bir dönem G.Saray’da forma giyen Nordin Amrabat’ın kardeşi olan Sofyan’ın güncel piyasa değeri 22 milyon avro olarak gösteriliyor.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bayram sonrası akaryakıta zam! Tabela cuma günü değişiyorAli Atay ve Serkan Keskin’den yeni komedi: Anonim dizisinde buluştular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray kaos peşinde koşanlara Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu ile cevap verdi - SporGalatasaray kaos planına geçit vermediStopere Viking! Fenerbahçe’nin aradığı prangayı Mourinho İngiltere’de buldu - SporFenerbahçe’nin aradığı prangayı Mourinho İngiltere’de buldu2008 ruhuyla! Galibiyeti özetleyen sözler Hakan Çalhanoğlu'ndan geldi - SporGalibiyeti özetleyen sözler Çalhanoğlu'ndan: 2008 ruhuyla...EURO 2024’e süper başladık! Bizim çocuklar Gürcistan'ı dağıttı - SporEURO 2024’e süper başladık!O nasıl vuruş Arda abii! Milli yıldızımız turnuvanın en şık golünü attı - SporO nasıl vuruş Arda abii!Arda Güler: Semih abiyi izliyordum bugün gerçek oldu - SporArda Güler: Semih abiyi izliyordum gerçek oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...