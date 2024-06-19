Amrabat çok yakın! Manchester United’ın Faslı yıldızı için geri sayıma geçildi

Transfer haberleriyle ün yapan İtalyan gazeteci Di Marzio sarı kırmızılıların Sofyan Amrabat’ın transferinde büyük aşama kaydettiğini ifade etti

Son iki yılı şampiyon bitiren Galatasaray, orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini sürdürüyor. Sarı kırmızılıların, son olarak Manchester United’da kiralık olarak forma giyen Faslı futbolcu Sofyan Amrabat’ın transferinde sona yaklaştığı iddia edildi. Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Faslı futbolcunun yeni takımının birkaç hafta içinde netleşeceğini ve Galatasaray’ın bu transferi bitirmeye çok yakın olduğunu aktardı.

M. UNİTED'DA 30 MAÇ

Sarı kırmızılıların 28 yaşındaki oyuncuyla görüşmelerini sürdüğü ifade edilirken, Faslı futbolcunun M. United’da kalma ihtimalini de zorladığı belirtildi. Bonservisi İtalya Serie A ekibi Fiorentina’da bulunan Amrabat, kiralık olarak forma giydiği Manchester United’da 30 maçta görev alırken, gol ve asist katkısı yapamadı. Bir dönem G.Saray’da forma giyen Nordin Amrabat’ın kardeşi olan Sofyan’ın güncel piyasa değeri 22 milyon avro olarak gösteriliyor.