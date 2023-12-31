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    Anadolu Efes'te ayrılık! Yıldız oyuncunun yeni adresi İtalya oldu

    Son dakika haberleri... Anadolu Efes, Hırvatistanlı basketbolcusu Ante Zizic ile yollarını ayırdığını duyurdu. Yıldız oyuncu kariyerine İtalya'da devam edecek.

    Anadolu Efes&#039;te ayrılık! Yıldız oyuncunun yeni adresi İtalya oldu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, Ante Zizic ile yollarını ayırdı.

    Lacivert beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, Hırvat pivotun vedasıyla ilgili yapılan açıklamada "Formamız altında verdiği mücadele ve emek için Ante Zizic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

    Zizic, 1.5 yıl mücadele ettiği Anadolu Efes formasıyla 1 kez Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi şampiyonluğu ve 1 kez de Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanmıştı.

    Anadolu Efes'te ayrılık! Yıldız oyuncunun yeni adresi İtalya oldu

    ZIZIC İTALYA'YA GİTTİ

    Bu arada 26 yaşındaki oyuncunun yeni takımı da belli oldu. Anadolu Efes'ten ayrılan Ante Zizic, İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna takımıyla anlaştı. İtalyan kulübü, Zizic'in transferini sosyal medya hesabından duyurdu.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Anadolu EfesAnte Zizic
    Haberler > Spor > Anadolu Efes'te ayrılık! Yıldız oyuncunun yeni adresi İtalya oldu
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