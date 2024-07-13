Antalyasporlu Naldo, gece yarısı yaptığı paylaşımla ağlattı

Geçtiğimiz aylarda oğlu ve kayınpederini trafik kazasında kaybeden Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Naldo Pereira, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duygulandırdı.

Antalyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Naldo Pereira, oğlu Davi Pereira (4) ile kayınpederi İtalyan Walter Tilatti'nin (65) ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan alkollü sürücü Ferhat Karakaş'ın 10 yıl hapis cezası aldığı karar sonrası, bu sabaha karşı 03.00'da sosyal medya hesabından paylaştığı bir video duygulandırdı.

Oğlu ile kayınpederinin futbol oynadığı videoyu yayınlayan Naldo, bir yandan sürücüye sitem ederken, diğer yandan da "Eğer araba kullanıyorsan, içme" diyerek toplumsal bir mesaj verdi. Paylaşımının altına bir kullanıcının Naldo'nun oğlu ile kayınpederini işaret ederek, "Artık birlikte gökyüzünde oynuyorlar" yorumu ise duygulandırdı.

NALDO: BİR ÖZLEMİN ACISI KAÇ YILA BEDELDİR?

Karar sonrası sosyal medya hesabından defalarca paylaşım yapan ve acısını takipçileriyle paylaşan Naldo, bu sabaha karşı saat 03.00'da bu kez oğlunun ve kayınpederinin birlikte halı sahada futbol oynadığı videoyu paylaştı.

Sevdiklerinin ölümüne sebep olan sürücüye de seslenen Naldo'nun ağlatan mesajında şu sözlere yer verdi:

2 hayat kaç yıl eder? Bir özlemin acısı kaç yıla bedeldir? 10, 20, 30 yaşında? her şey küçük görünür ve hiçbir şey kaybettiklerimizi geri getirmez. Bu trajedinin sebebi 10 yıl cezaya çarptırıldı. Dünyada adalet bir şekilde yerini buldu.

O sabah her şey farklı olabilirdi ama hiçbir sorumluluk yoktu. Sanık, bir geceyi içkili geçirdikten sonra sarhoştu. Birini öldürebileceğini bile bile direksiyon başına geçmeye karar verdi ve öldürdü.

Umarım bu 10 yıl sadece sana değil o gün yanınızda olan dostlarınıza ders olsun. Allah size değişmeniz için, daha iyi biri olmanız için, aynı hataları tekrarlamamanız için ikinci bir şans verdi. David ve kayınpederime değil... senin seçiminle hayatımız bir daha asla eskisi gibi olmayacak. umarım tüm bunlar sana bir uyarıdır eğer araba kullanıyorsan, içme!