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Spor

Aralarında Mete Kalkavan ve Zorbay Küçük de var! Hakem soruşturmasında yeni gelişme

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Aralarında Mete Kalkavan ve Zorbay Küçük de var! Hakem soruşturmasında yeni gelişme
Başlık ResmiAralarında Mete Kalkavan ve Zorbay Küçük de var! Hakem soruşturmasında yeni gelişme

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun yanı sıra müşteki olarak iki hakemin de ifadesine başvuruldu.

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İstanbul merkezli 4 ilde geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Hakemler Dosyası kapsamında, operasyon öncesi ve sonrasında çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun tanık veya müşteki sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

Burak Doğan'ın haberine göre, Hakemler Dosyası kapsamında ifadesi alınan isimler şu şekilde:

İsimGörevi / Unvanı
Mete KalkavanEski Hakem, VAR Hakemi
Zorbay KüçükHakem
Ümit ÖztürkHakem
Mustafa İlker CoşkunHakem
Koray GençerlerEski Hakem, VAR Hakemi
Süleyman AbayEski Hakem
Mert GüzengeHakem
Tugay Kaan NumanoğluHakem
Bahattin ŞimşekHakem
Burak PakkanHakem
Mustafa Kamil AbitoğluMHK Üyesi
Sarper Barış SakaHakem
Oğuzhan UğurluMüşteki, Hakem
Kerem ErsoyMüşteki, Hakem
Abdullah Buğra TaşkınsoyHakem
Hüseyin GöçekEski Hakem, VAR Hakemi
Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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