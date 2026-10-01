Aralarında Mete Kalkavan ve Zorbay Küçük de var! Hakem soruşturmasında yeni gelişme

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun yanı sıra müşteki olarak iki hakemin de ifadesine başvuruldu.

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İstanbul merkezli 4 ilde geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Hakemler Dosyası kapsamında, operasyon öncesi ve sonrasında çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun tanık veya müşteki sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.

Burak Doğan'ın haberine göre, Hakemler Dosyası kapsamında ifadesi alınan isimler şu şekilde:

İsim Görevi / Unvanı Mete Kalkavan Eski Hakem, VAR Hakemi Zorbay Küçük Hakem Ümit Öztürk Hakem Mustafa İlker Coşkun Hakem Koray Gençerler Eski Hakem, VAR Hakemi Süleyman Abay Eski Hakem Mert Güzenge Hakem Tugay Kaan Numanoğlu Hakem Bahattin Şimşek Hakem Burak Pakkan Hakem Mustafa Kamil Abitoğlu MHK Üyesi Sarper Barış Saka Hakem Oğuzhan Uğurlu Müşteki, Hakem Kerem Ersoy Müşteki, Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy Hakem Hüseyin Göçek Eski Hakem, VAR Hakemi

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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