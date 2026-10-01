Aralarında Mete Kalkavan ve Zorbay Küçük de var! Hakem soruşturmasında yeni gelişme
Merkez Hakem Kurulu'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun yanı sıra müşteki olarak iki hakemin de ifadesine başvuruldu.
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İstanbul merkezli 4 ilde geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonda, aralarında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da olduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen Hakemler Dosyası kapsamında, operasyon öncesi ve sonrasında çok sayıda hakem, eski hakem ve MHK mensubunun tanık veya müşteki sıfatıyla ifadelerine başvuruldu.
Burak Doğan'ın haberine göre, Hakemler Dosyası kapsamında ifadesi alınan isimler şu şekilde:
|İsim
|Görevi / Unvanı
|Mete Kalkavan
|Eski Hakem, VAR Hakemi
|Zorbay Küçük
|Hakem
|Ümit Öztürk
|Hakem
|Mustafa İlker Coşkun
|Hakem
|Koray Gençerler
|Eski Hakem, VAR Hakemi
|Süleyman Abay
|Eski Hakem
|Mert Güzenge
|Hakem
|Tugay Kaan Numanoğlu
|Hakem
|Bahattin Şimşek
|Hakem
|Burak Pakkan
|Hakem
|Mustafa Kamil Abitoğlu
|MHK Üyesi
|Sarper Barış Saka
|Hakem
|Oğuzhan Uğurlu
|Müşteki, Hakem
|Kerem Ersoy
|Müşteki, Hakem
|Abdullah Buğra Taşkınsoy
|Hakem
|Hüseyin Göçek
|Eski Hakem, VAR Hakemi
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