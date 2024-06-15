Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Güler için çarpıcı sözler: Bir cerrahın hassasiyeti, bir kuğunun zarafeti...

Arda Güler için çarpıcı sözler: Bir cerrahın hassasiyeti, bir kuğunun zarafeti...

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Güler için çarpıcı sözler: Bir cerrahın hassasiyeti, bir kuğunun zarafeti...

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TeleMadrid, EURO 2024'te Arda Güler'e dikkat çekti: Bir cerrahın hassasiyeti, bir kuğunun zarafeti, bir dedektifin basireti...

TeleMadrid, EURO 2024’te takip edilecek 10 genç futbolcuyu seçerken Arda Güler için çarpıcı ifadeler kullandı: “Türkiye’nin rakiplerinin gözlerini kamaştıracak genç bir yetenek. Kramponlarında taşıdığı sınırsız futbol zenginliğini sergileme fırsatıyla EURO 2024’te boy gösteren ayrıcalık bir futbolcu.

"BİR CERRAHIN HASSASİYETİ İLE HAREKET EDER"

Hücum kaynakları sonsuz. Bir cerrahın hassasiyetiyle hareket eder, bir kuğu zarafetiyle top sürer, bir dedektifin basiretiyle rakiplerini geçer ve büyük bir güçle topu ateşler. Eğer o sihir ortaya çıkarsa Türkiye sürpriz yapabilir…” 

ARDA DAMGA VURABİLİR

Bir dönem F.Bahçe’de oynayan Eljif Elmas Makedon basısınına verdiği röportajda, “Arda Güler’in futbolunu çok beğeniyorum. Bence EURO 2024’te sürpriz ve büyük etki yapabilecek isim Arda’dır. Dikkatle izlenmeli” sözlerini sarf etmişti. 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eczaneler arefe günü saat 09.00 ile 13.00 aralığında çalışacakAkdeniz’de 3.3 büyüklüğünde deprem Antalya’da hissedildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gözler Mourinho’da! Gidecekleri kampta belirleyecek - SporGözler Mourinho’da! Gidecekleri kampta belirleyecekEfsane geri döndü! Trabzonspor, Anthony Nwakaeme’yi yeniden kadrosuna kattı - SporEfsane geri döndü! Trabzonspor, Anthony Nwakaeme’yi yeniden kadrosuna kattıMontella çok hırslı: Sonuna kadar savaşacağız - SporSonuna kadar savaşacağızNe de olsa Panzer! EURO 2024’ün açılış maçında Almanya, İskoçya’yı dağıttı: 5 - 1 - Sporİskoçya'ya Mourinho da yetmedi!EURO 2024 gollü başladı! Almanya, İskoçya'yı farklı mağlup etti - SporEURO 2024'ün ilk maçında gol yağmuru!Dortmund'da Nuri Şahin dönemi! Dünya devinin yeni teknik direktörü oldu - SporDortmund'da Nuri Şahin dönemi!
Sonraki Haber Yükleniyor...