Arda Güler için çarpıcı sözler: Bir cerrahın hassasiyeti, bir kuğunun zarafeti...

TeleMadrid, EURO 2024'te Arda Güler'e dikkat çekti: Bir cerrahın hassasiyeti, bir kuğunun zarafeti, bir dedektifin basireti...

Real Madrid'den Borussia Dortmund'a çok net Arda Güler cevabı! 'Olasılık bile yok'

Real Madrid'den Borussia Dortmund'a çok net Arda Güler cevabı! 'Olasılık bile yok'

Her adımı olay! Arda Güler yine sosyal medyayı yıktı geçti: 'Abiiiii'

Her adımı olay! Arda Güler yine sosyal medyayı yıktı geçti: 'Abiiiii'

TeleMadrid, EURO 2024’te takip edilecek 10 genç futbolcuyu seçerken Arda Güler için çarpıcı ifadeler kullandı: “Türkiye’nin rakiplerinin gözlerini kamaştıracak genç bir yetenek. Kramponlarında taşıdığı sınırsız futbol zenginliğini sergileme fırsatıyla EURO 2024’te boy gösteren ayrıcalık bir futbolcu.

"BİR CERRAHIN HASSASİYETİ İLE HAREKET EDER"

Hücum kaynakları sonsuz. Bir cerrahın hassasiyetiyle hareket eder, bir kuğu zarafetiyle top sürer, bir dedektifin basiretiyle rakiplerini geçer ve büyük bir güçle topu ateşler. Eğer o sihir ortaya çıkarsa Türkiye sürpriz yapabilir…”

ARDA DAMGA VURABİLİR

Bir dönem F.Bahçe’de oynayan Eljif Elmas Makedon basısınına verdiği röportajda, “Arda Güler’in futbolunu çok beğeniyorum. Bence EURO 2024’te sürpriz ve büyük etki yapabilecek isim Arda’dır. Dikkatle izlenmeli” sözlerini sarf etmişti.